Phone Link: utenti iOS potranno interagire con l'iPhone da Start

Windows 11 offre diverse fantastiche funzionalità per gli utenti Android, dal mirroring dello schermo all'utilizzo dello smartphone come webcam. Purtroppo, molte di queste non sono disponibili per gli utenti Windows con iPhone. Tuttavia, Microsoft ha deciso di cambiare le cose. Nell'ultimo aggiornamento Phone Link per Windows Insider, Microsoft sta portando l'integrazione del menu Start di Phone Link a coloro che utilizzano iPhone. Si tratta in particolare di un widget che appare accanto al menu Start quando si collega il tuo dispositivo. Mostra informazioni generali sullo smartphone, come l'indicatore della batteria, lo stato della connessione, le notifiche, i contatti recenti e altro ancora. C'è anche un pulsante per inviare file al proprio dispositivo. Finora, quel riquadro era disponibile soltanto per i dispositivi Android.

Gli utenti che possiedono un iPhone possono ora visualizzare lo stesso riquadro Collegamento al telefono con informazioni sul dispositivo, collegamenti rapidi a chiamate e messaggi, contatti recenti e persino la possibilità di inviare file (noto anche come AirDrop su Windows), introdotta a dicembre 2024.

Phone Link: collegamento a iPhone in fase di distribuzione in beta

Il riquadro Phone Link aggiornato per il menu Start con supporto iPhone è ora in fase di distribuzione per Windows Insider nei canali Dev e Beta. Naturalmente è necessario avere una build di anteprima di Windows 11 recente e l'app Phone Link aggiornata alla versione 1.24121.30.0 o superiore. Inoltre, il proprio computer deve supportare Bluetooth LE (anche un account Microsoft è un requisito). Per quanto riguarda il roll-out, potrebbe volerci del tempo prima che l’update raggiunga tutti gli utenti. Oltre al supporto per iPhone, il riquadro Phone Link aggiornato ora appare di default quando si apre il menu Start, suggerendo di connettere il dispositivo Android o iPhone e di beneficiare dell'integrazione. Se non si desidera visualizzarlo, basta cliccare su "Nascondi questo riquadro". Il post dell'annuncio ufficiale è disponibile sul sito web ufficiale di Windows Blog.