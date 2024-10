Phone Link perde funzione di rimozione del telefono da Windows

Phone Link è un’applicazione che permette di collegare il proprio dispositivo a un computer Windows 11 in modo abbastanza semplice. Questo software consente di visualizzare notifiche, effettuare o ricevere chiamate telefoniche e utilizzare app mobili direttamente sul grande schermo del laptop o computer Windows 11. Gli utenti che preferiscono non tenere il proprio dispositivo connesso al PC a tempo indeterminato dovranno soltanto scollegare il telefono dall'app. Sfortunatamente, ad oggi sembra che non sia più possibile scollegare o rimuovere il telefono dall'app Phone Link per Windows 11. Come riportato da XDA Developers, molti utenti hanno notato che Collegamento al telefono su Windows 11 avrebbe perso alcune delle sue funzionalità. La più importanti di queste è proprio la possibilità di rimuovere un dispositivo dall'app.

In precedenza, era possibile rimuovere facilmente il dispositivo dall'app toccando l'icona del menu (i tre puntini verticali) accanto al nome del dispositivo nella sezione "Dispositivi" all'interno di "Impostazioni" e selezionando "Rimuovi". Gli utenti Windows su Microsoft Feedback Hub hanno segnalato che l'icona del menu con i tre puntini ora non è più presente nella sezione dedicata.

Phone Link: la soluzione alternativa al problema

Al momento, non è chiaro se la rimozione della funzionalità di scollegamento del telefono sia intenzionale o meno. Un ingegnere Microsoft sul Feedback Hub ha tentato di risolvere il problema semplicemente fornendo i vecchi passaggi per scollegare il dispositivo dall'icona del menu. Ciò sembra suggerire che Microsoft potrebbe non essere a conoscenza della rimozione di questa funzionalità. Fortunatamente, gli utenti non rimarranno bloccati con il proprio telefono connesso all'app Phone Link per sempre. Esiste infatti una soluzione alternativa a tale problema. Tutto ciò che bisogna fare è uscire dall'account utilizzato per configurare Phone Link. Ciò permetterà di scollegare il proprio dispositivo. Lo svantaggio di questa soluzione è che rimuoverà tutti i dispositivi collegati se ne ve ne sono diversi connessi allo stesso account.