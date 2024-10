Microsoft accusa Google di aver ingannato regolatori e pubblico

L’azienda di Redmond ha recentemente accusato Google di essere dietro a quelle che chiama "campagne ombra" per screditare il business cloud di Microsoft. In un feroce post sul blog, il vice consigliere generale di Microsoft, Rima Alaily, rivela che Google sta per lanciare un nuovo gruppo "astroturf" questa settimana. Come spiega Alaily, questo gruppo: "è progettato per screditare Microsoft con le autorità della concorrenza e i decisori politici e fuorviare il pubblico. Google ha fatto di tutto per offuscare il suo coinvolgimento, i suoi finanziamenti e il suo controllo, in particolare reclutando una manciata di provider cloud europei, per fungere da volto pubblico della nuova organizzazione. Quando il gruppo verrà lanciato, Google, a quanto abbiamo capito, probabilmente si presenterà come un membro di secondo piano piuttosto che come leader".

Google avrebbe assunto un'agenzia di lobbying e comunicazione in Europa per creare questa nuova organizzazione di lobbying. Microsoft sembra aver appreso della campagna dopo che un fornitore di cloud europeo non identificato ha rifiutato di unirsi e ha fatto una soffiata a Microsoft. Sempre secondo Alaily: "una delle aziende contattate, che alla fine ha rifiutato, ci ha detto che l'organizzazione sarà diretta e ampiamente finanziata da Google allo scopo di attaccare l'attività di cloud computing di Microsoft nell'Unione Europea e nel Regno Unito". Questo nuovo gruppo di lobbying arriva solo poche settimane dopo che Google ha presentato un reclamo alle autorità antitrust di regolamentazione dell'UE a settembre. Il gigante della ricerca ha accusato Microsoft di contratti di licenza ingiusti per i suoi servizi cloud Azure. Microsoft sostiene invece che Google abbia tentato di ostacolare il suo accordo con il gruppo Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), a luglio.

Microsoft: la risposta di Google alle accuse

Google si è lamentata pubblicamente delle tariffe di licenza di Microsoft per Windows Server. Come affermato dalla portavoce di Google, Laura Wheeler, al sito The Verge: "Siamo stati molto pubblici sulle nostre preoccupazioni in merito alle licenze cloud di Microsoft. Noi e molti altri crediamo che le pratiche anticoncorrenziali di Microsoft blocchino i clienti e creino effetti negativi a valle che hanno un impatto sulla sicurezza informatica, l'innovazione e la scelta. Puoi leggere di più nei nostri numerosi post del blog su questi problemi". Il vicepresidente di Google Cloud, Amit Zavery, ha detto ai giornalisti il ​​mese scorso che Microsoft fa pagare ai suoi clienti un ricarico del 400 percento per continuare a usare Windows Server sui provider cloud rivali. Tuttavia, questa commissione non si applica ad Azure.

Dal canto suo Alaily sostiene che: "Fondamentalmente, l'argomentazione di Google è che non dovrebbe pagare Microsoft quando crea e offre servizi cloud usando la nostra proprietà intellettuale, ovvero Windows Server, se i clienti hanno altrimenti acquistato lo stesso software per un uso molto diverso, ovvero sul proprio server. Non siamo d'accordo. Quando un servizio di streaming, come Netflix o Disney, include un film nel proprio servizio, paga per quel diritto. Non riceve un credito o uno sconto se un abbonato possiede un DVD dello stesso film. Il software e il cloud non sono diversi". Microsoft e Google sono hanno concluso una tregua di sei anni sulle battaglie legali nel 2021. Ora, sembra che la guerra sia tornata, con la competizione cloud al centro di questa ultima battaglia.