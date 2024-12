Phone Link: app non mostrerà notifiche "sensibili" di Android 15

Phone Link è una delle migliori funzionalità di Windows 11, ma con l'ultimo aggiornamento di Android 15, potrebbe diventare un po' meno utile. Il nuovo update mobile di Google ha implementato un nuovo comportamento che esclude automaticamente le notifiche sensibili dall'invio a listener di notifiche "non attendibili". Ciò influirà su Phone Link su determinati dispositivi. Microsoft ha iniziato ad avvisare gli utenti interessati che, a partire dall'ultimo aggiornamento del sistema operativo Android, alcune notifiche non appariranno più in Phone Link. Ciò include codici 2FA e altre informazioni sensibili. Secondo quanto riportato dall’avviso dell'app Phone Link: "con gli ultimi aggiornamenti Android, Phone Link non mostra più notifiche contenenti informazioni sensibili per la tua protezione".

Phone Link: alcuni dispositivi potranno continuare a vedere le notifiche sensibili

Questa modifica avrà effetto solo sugli utenti che hanno scaricato l'app Link To Windows dal Google Play Store. Secondo l'esperto Android Mishaal Rahman, i telefoni che hanno Link To Windows preinstallato dovrebbero essere in grado di continuare a sincronizzare le notifiche sensibili se correttamente configurati per farlo da Microsoft e dal produttore del telefono. Ad esempio, i dispositivi Samsung Galaxy AI sono ancora in grado di continuare a sincronizzare queste notifiche. Gli utenti con altri dispositivi, come Google Pixel, Sony Xperia o Nothing Phone, non saranno invece in grado di vedere i codici 2FA e altre notifiche sensibili quando sono connessi a Windows Phone Link. Come accennato, questa modifica avverrà soltanto una volta che il device sarà aggiornato ad Android 15.

Phone Link è stato distribuito come parte di Windows sin da Windows 10, quando ha debuttato come Your Phone. Si tratta di una funzionalità che consente di vedere le notifiche, le app, i messaggi e le chiamate telefoniche del proprio telefono direttamente dal computer. Ciò riduce la necessità di tirare fuori il telefono dalla tasca quando si lavora con Windows. Più di recente, l’app ha introdotto una novità che consente di usare la fotocamera del telefono come webcam per il PC. Inoltre, adesso consente di sincronizzare i file tra PC e telefono all'interno di File Explorer. Phone Link è uno strumento molto potente, ma le recenti modifiche di Android 15 potrebbero ridurre la sua utilità.