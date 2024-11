Google Play Store: in arrivo la sezione "Continua a Giocare"

Google Play Store è al lavoro su una nuova funzionalità pensata per migliorare l’esperienza di gioco degli utenti Android. Tra le novità in arrivo, una delle più interessanti è la sezione "Continua a giocare", progettata per facilitare l’accesso ai giochi installati sul dispositivo e monitorare le ultime sessioni di gioco.

Questa nuova area del Play Store sarà dedicata esclusivamente ai giochi già presenti sul dispositivo e offrirà un’interfaccia intuitiva che consentirà agli utenti di ritrovare facilmente i titoli a cui hanno giocato di recente.

In pratica, "Continua a giocare" mostrerà un elenco di tutti i giochi installati, con un pulsante dedicato "Gioca" che permetterà di lanciare il gioco direttamente dal Play Store, senza dover passare dalla schermata iniziale o cercarlo tra le applicazioni. Oltre a facilitare l’avvio rapido dei giochi, questa sezione sarà utile per tenere traccia dell’ultima sessione di gioco o della data di installazione, in caso di giochi appena aggiunti alla libreria.

Una gestione più comoda e rapida

L’idea è di rendere la gestione dei giochi più comoda e veloce, evitando di far perdere tempo agli utenti nel cercare i titoli preferiti tra le app del dispositivo. Questa funzione risulterà particolarmente apprezzata da chi possiede una collezione ampia di giochi e desidera riprendere la partita proprio dove l’aveva interrotta, riducendo al minimo i passaggi.

Al momento, la funzionalità è ancora in fase sperimentale e non è disponibile per tutti gli utenti. È stata rilevata nella versione 43.4.23-31 del Play Store, ma essendo una caratteristica in fase di test, non vi è certezza che sarà inclusa nella versione definitiva dell’app. Spesso, infatti, le novità scoperte tramite l’analisi delle APK (Application Package) sono rilasciate solo in seguito a ulteriori verifiche o possono essere modificate prima del rilascio ufficiale.

Il Google Play Store sta cercando di semplificare l’esperienza di gioco su Android, rendendo più pratico e immediato l’accesso ai giochi preferiti. Per gli appassionati, questa novità rappresenta un passo avanti verso una gestione più intuitiva della propria libreria di giochi.