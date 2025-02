Perplexity presenta un nuovo browser web chiamato Comet

Il motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale Perplexity afferma di star costruendo il proprio browser web. In un post su X di lunedì, l'azienda ha lanciato una lista di iscrizione per il browser, che non è ancora disponibile. Ad oggi non è chiaro quando potrebbe arrivare, né che aspetto avrà il browser. L’unica cosa che si sa è il nome: Comet. Il browser di Perplexity si unirà a un campo molto affollato, per usare un eufemismo. Oltre ai browser celebri, come Chrome, ci sono innumerevoli browser alternativi di terze parti là fuori. Molti, come il prossimo browser Dia di The Browser Company, offrono funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che rivaleggiano con quelle di Perplexity. L’azienda AI potrebbe sfruttare la sua base di utenti del motore di ricerca per aumentare rapidamente anche quella del browser.

Perplexity: le altre novità introdotte dall’azienda AI

Il portfolio di prodotti di Perplexity sta crescendo a un ritmo rapido. Proprio questo mese, l'azienda ha rilasciato un prodotto di "ricerca approfondita" per rivaleggiare con le offerte di OpenAI, Google e xAI. Ciò è arrivato subito dopo due grandi debutti a gennaio: un assistente AI per Android e un'API per la ricerca AI. Fondata nel 2022, Perplexity avrebbe raccolto oltre 500 milioni di dollari di capitale da VC e si dice che sia valutata 9 miliardi di dollari. Il motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale esegue oltre 100 milioni di query ogni settimana mentre espande gli sforzi di monetizzazione come il suo programma pubblicitario.

Una spina nel fianco di Perplexity, tuttavia, sono le sue battaglie legali con gli editori. Dow Jones di News Corp e il NY Post hanno fatto causa a Perplexity per quella che descrivono come una "cleptocrazia di contenuti". Molti altri siti di notizie hanno espresso preoccupazioni sul fatto che Perplexity riproduca fedelmente i loro contenuti. Solo a ottobre, il New York Times ha inviato alla startup un avviso di cessazione e astensione. Perplexity, che offre un programma di condivisione delle entrate per gli outlet, ha affermato di rispettare i contenuti degli editori.