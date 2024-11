Perplexity lancia hub di informazioni elettorali basato sull'AI

La società di ricerca AI Perplexity sta mettendo alla prova se sia una buona idea usare l'AI per fornire informazioni elettorali. Per fare ciò ha introdotto il suo nuovo Election Information Hub. Questo offre risposte generate dall'AI alle domande sul voto e riassunti dei candidati. Il 5 novembre, giorno delle elezioni, la società afferma che monitorerà i conteggi dei voti in tempo reale, utilizzando i dati di The Associated Press. Perplexity afferma che le sue informazioni sugli elettori, che includono requisiti, luoghi e orari dei sondaggi, si basano sui dati di Democracy Works. Inoltre, le sue risposte relative alle elezioni provengono da "un set curato delle fonti più affidabili e informative".

La portavoce di Perplexity, Sara Plotnick, ha confermato in un'e-mail al sito The Verge che sia AP che Democracy Works sono partner ufficiali dell'hub. Plotnick ha elaborato le fonti di Perplexity: “Abbiamo selezionato domini non partigiani e verificati nei fatti, tra cui Ballotpedia e organizzazioni giornalistiche. Stiamo monitorando attivamente i nostri sistemi per garantire che continuiamo a dare priorità a queste fonti quando rispondiamo a domande relative alle elezioni”.

Perplexity: hub strumento interessante, ma attenzione agli errori

L'hub fornisce dettagli su cosa si trova sulla scheda elettorale per qualsiasi luogo scelto (ad esempio, un indirizzo o una città). Ci sono anche schede per monitorare le elezioni per il Presidente, il Senato e la Camera degli Stati Uniti, con ripartizioni per stato che mostrano la percentuale di voti conteggiati e chi è in testa. I riassunti dell'IA quando ho cliccato sui candidati presentavano alcuni errori, come non aver menzionato che Robert F. Kennedy si era ritirato dalla corsa. L’AI ha anche menzionato un candidato "Future Madam Potus". Cliccando porta al riassunto della candidatura della vicepresidente Kamala Harris, tranne che con alcune immagini meme che non sono nel suo riassunto normale.

Plotnick ha detto che la società sta indagando sul perché il riassunto non menzionasse il ritiro di Kennedy. Per quanto riguarda Future Madam Pouts, la portavoce di Perplexity spiega che: "a seconda della tua posizione, a volte appariranno candidati write-in". Gli errori illustrano la sfida di usare l'intelligenza artificiale generativa con accuratezza limitata per un caso d'uso così rischioso, e perché altre aziende di intelligenza artificiale si sono tirate indietro dal farlo. ChatGPT, Meta AI e Google Gemini deviano le domande sulle informazioni degli elettori verso altre risorse come canivote.org o Google Search. Infine, Copilot di Microsoft si rifiuta semplicemente di rispondere a tali domande.