Perché oggi più che mai abbiamo bisogno di un gestore di password

Ogni volta che ci iscriviamo a un sito, creiamo un account o accediamo a un servizio digitale ci viene chiesto di creare una password. Questa deve essere lunga diversi caratteri, contenere elementi numerici e alfanumerici e, ancora, essere cambiata regolarmente (come quella dei servizi bancari o della pubblica amministrazione) per evitare perdite di dati, violazioni e possibili truffe. Ma c’è un problema: creare password complesse non è per niente facile, così come non lo è ricordarle. Per questo abbiamo bisogno di un password manager. NordPass è uno dei migliori ed è in offerta con il 56% di sconto.

A cosa serve un password manager

Un gestore di password ha diversi compiti. Innanzitutto memorizza tutte le password in un archivio sicuro e inaccessibile per gli estranei e le rende disponibili solo quando necessario. Inoltre il password manager si occupa di generare automaticamente password complesse e uniche impedendo che possano essere violate.

Questo è quello che comunemente fanno tutti i password manager, ma NordPass fa molto di più. Innanzitutto si occupa di compilare automaticamente i campi delle password appena si accede alla schermata di login dei siti web e delle app, così da rendere tutto più rapido e sicuro.

Inoltre NordPass consente di condividere le password con familiari, amici e colleghi senza mettere a rischio la sicurezza. L’accesso al proprio archivio è vincolato all’autenticazione a due fattori e il password manager NordPass è accessibile da tutte le piattaforme (iOS, Android, macOS, Windows e Linux) con un’interfaccia utente intuitiva. Qualunque modifica apportata a una password su un dispositivo viene automaticamente registrata e sincronizzata così che anche cambiando device si hanno le credenziali d’accesso aggiornate.

Una soluzione indispensabile considerando l’elevato numero di siti, portali, app e servizi digitali cui siamo iscritti e che ogni giorno utilizziamo. Con NordPass, dire addio alla gestione complicata e stressante delle password non è mai stato così semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.