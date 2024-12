Per gli ultimi giorni di Black Friday: tablet Xiaomi a 99€ su Amazon

Xiaomi riesce ad offrire sempre prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 29% sul suo Redmi Pad SE che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 99,90€.

Tablet Xiaomi ad un prezzo super competitivo

Goditi un’esperienza unica e intuitiva grazie all’interfaccia Xiaomi HyperOS, progettata per massimizzare semplicità d’uso e produttività sul nuovo Redmi Pad SE da 8,7 pollici. Il design compatto e maneggevole lo rende ideale per chi è sempre in movimento, senza sacrificare prestazioni o qualità.

Equipaggiato con il potente processore MediaTek Helio G85, garantisce prestazioni rapide e fluide, perfette per il multitasking e l’intrattenimento. Con la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB, hai tutto lo spazio necessario per app, documenti e contenuti, mantenendo efficienza e velocità.

Il display da 8,7 pollici è progettato per prendersi cura dei tuoi occhi grazie alla tecnologia eye-care, riducendo l’affaticamento oculare anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Il refresh rate di 90Hz assicura immagini fluide e una qualità visiva eccellente, rendendo ogni attività, dal lavoro al gaming, estremamente piacevole.

Gli speaker stereo doppi, con supporto per Dolby Atmos, offrono un’esperienza audio immersiva, con suoni nitidi e avvolgenti che ti faranno sentire al centro dell’azione, sia che tu stia guardando film o ascoltando musica. La batteria da 6.650mAh (typ) garantisce un’autonomia incredibile, permettendoti di affrontare la giornata senza preoccuparti della carica. Con il supporto per fast charging a 18W, bastano pochi minuti di ricarica per tornare subito operativo.

