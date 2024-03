Pechino Express: la nuova stagione è in streaming su NOW

La nuova attesa stagione di Pechino Express è cominciata e puoi guardarla sia in diretta streaming, che on demand su NOW. La piattaforma streaming di Sky che ti permette di accedere a tutti i contenuti dell'emittente dai tuoi dispositivi preferiti.

Per guardare Pechino Express e numerosi altri show e serie TV devi abbonarti al Pass Entertainment di NOW, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Pechino Express e non solo: cosa puoi vedere con NOW

Il pass Entertainment di NOW ti permette di accedere quindi alla nuova attesissima edizione di Pechino Express, che proverà a ripetere il successo delle edizioni passate. Ma è solo una parte di tutto il grande intrattenimento a cui puoi avere accesso. Il pass Entertainment include:

Tutti gli show di Sky come Pechino Express, Masterchef Italia, X Factor, 4 Ristoranti e altri ancora

Le serie TV originali HBO come Il Trono di Spade, House of The Dragon, The Last of Us e True Detective

Il grande cinema di Sky con numerose prime visioni e oltre 1000 titoli on demand, incluse pellicole candidate all'Oscar come Io Capitano

Con NOW puoi accedere a tutto questo dai dispositivi che preferisci tra smart TV, smartphone, tablet, console e PC, puoi scaricare i tuoi contenuti preferiti per guardarli online e, scegliendo Premium, abilitare anche la visione contemporanea su 2 device. Abbonati adesso a partire da 6,99 euro al mese.

