pCloud: cloud a vita con spazio illimitato senza costi ricorrenti

L'archiviazione dei dati online con il cloud a vita costituisce una nuova opportunità rispetto ai più comuni abbonamenti. Non è previsto alcun pagamento ricorrente, ma bensì un unico pagamento per scegliere la quantità di spazio cloud desiderato.

pCloud è un punto di riferimento assoluto del settore offrendo piani "a vita" dai 500 GB a 10 TB a partire da 199 euro.

Puoi sfruttare la comodità di pagare in 3 rate senza interessi attraverso PayPal. Troverai tutte le opzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale tramite il link sottostante.

Come avere tanto spazio sul cloud con pCloud

pCloud offre tre differenti opportunità di sottoscrizione, ognuna con diverse capacità di spazio: 500 GB a 199 euro, 2 TB a 399 euro, e 10 TB a 1.190 euro.

Tutti e tre i piani possono essere pagati anche in tre rate con PayPal, consentendo all'utente grande flessibilità e di eliminare i noiosi abbonamenti mensili o annuali.

Ciò permette anche di optare per il piano necessario alle proprie necessità, offrendo uno spazio cloud senza ulteriori costi.

pCloud non si limita solo a questo, poiché offre altri grandi vantaggi, come un lettore integrato nelle app del servizio (per rendere più agevole la riproduzione di contenuti multimediali).

Inoltre, c'è una protezione di dati mediante crittografia AES da 256 bit e la possibilità di impostare un caricamento automatico della fotocamera del tuo cellulare.

Per sfruttare uno dei servizi offerti da pCloud, è sufficiente visitare il sito ufficiale cliccando sul link sottostante:

Appena effettuata la spesa iniziale, potrai usare subito lo spazio cloud senza dover affrontare costi aggiuntivi in futuro.

