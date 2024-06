PC Copilot Plus Intel e AMD: niente funzionalità Copilot al lancio

Le nuove funzionalità AI di Microsoft, come Auto Super Resolution, non sono esclusive di Qualcomm. Anche i chip Lunar Lake di Intel e Strix Point di AMD avranno prestazioni di co-elaborazione AI sufficienti. Ma quando i nuovi PC Copilot Plus di Intel e AMD arriveranno questo autunno, queste funzionalità non dovrebbero essere integrate di default. Ogni laptop richiederà aggiornamenti software gratuiti prima di ottenere le funzionalità AI Copilot Plus di Microsoft. Tuttavia, tali aggiornamenti non arriveranno necessariamente prima della fine del 2024. Come riportato su X da Ryan Shrout, presidente e GM di Signal65, nonché ex membro del team di marketing grafico di Intel,: “Sembra che solo i sistemi con CPU Snapdragon supporteranno immediatamente le funzionalità Copilot+ PC. Ho sentito che anche se i nuovi laptop AMD/Intel verranno spediti a luglio con NPU ad alte prestazioni, il software non sarà abilitato.”

PC Copilot Plus: Intel, AMD e Nvidia avranno altre funzionalità AI al lancio

Ad oggi non è chiaro se Intel introdurrà le funzionalità Copilot AI sui propri PC Copilot Plus entro il 2024. Né l’azienda né tantomeno Microsoft hanno voluto commentare tale possibilità. Tuttavia, tutti e tre i rivali di Qualcomm (Intel, AMD, Nvidia) vogliono far sapere ai possibili acquirenti che altre funzionalità AI esistenti sono già implementare sui loro chip. Inoltre, sono anche state aggiunte altre centinaia di funzionalità provenienti da società di software indipendenti. A quanto pare, AMD pensa invece di poter aggiungere tali funzionalità già nei prossimi mesi.

Va comunque notato, che un ritardo nell’implementazione di tali funzionalità non sarebbe poi una cosa del tutto negativa. In effetti, gli esperti di sicurezza avvertono che la nuova funzionalità Recall di Microsoft, che cattura screenshot di tutte le attività sul computer degli utenti (come aiuto per la memoria AI generativa), potrebbe essere un disastro per sicurezza. Un’introduzione della funzionalità in un secondo momento potrebbe permettere agli utenti di non utilizzarla subito, ma attendere che Microsoft abbia risolto i vari problemi relativi alla privacy.