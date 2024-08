Password manager: ecco perché è fondamentale per le piccole aziende

Gli attacchi informatici sono sempre più frequenti e, fin troppo spesso, a farne le spese sono le piccole aziende, che non possono contare sua divisione dedicata alla sicurezza informatica. Per questo motivo, è fondamentale ricorrere a strumenti in grado di mettere al sicuro i dati e gli account dell'azienda.

Un elemento che non può mancare è, senza dubbio, un password manager, da mettere a disposizione a tutto il team per poter archiviare in sicurezza password e credenziali di pagamento. Si tratta di uno strumento molto facile da usare, completamente multi-piattaforma (quindi utilizzabile su computer ma anche su smartphone e tablet) e estremamente economico.

La scelta giusta per un password manager non può che essere NordPass, disponibile con vari piani a partire da 1,79 euro al mese per utente. Per iniziare subito la prova gratuita di 14 giorni basta visitare il sito ufficiale di NordPass, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

NordPass: la scelta giusta per proteggere le aziende

Con NordPass è possibile accedere a un password manager multi-piattaforma, ricco di funzionalità e in grado di garantire l'archiviazione sicura di un numero illimitato di password e credenziali di pagamento, con standard di sicurezza elevati.

Il servizio consente la condivisione dei dati tra il team, sempre in modo sicuro, e offre vari livelli di protezione per mettere al riparo i dati da possibili violazioni e dispositivi compromessi. Si tratta di uno strumento facile da usare e molto conveniente.

NordPass per i clienti business è disponibile con una prova gratuita di 14 giorni. Ci sono poi vari piani tra cui scegliere, a partire da 1,79 euro al mese per utente. Per tutti i dettagli in merito basta premere sul box qui di sotto e verificare le offerte di NordPass in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.