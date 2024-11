Passa a Sky Wifi: un'offerta imperdibile per il Black Friday

Sky Wifi e Sky TV: l’intrattenimento incontra la tecnologia

Grazie all’ottimizzazione per lo streaming, dire addio a buffering e interruzioni è finalmente possibile: ideale per guardare le tue serie preferite su Netflix, Prime Video o Disney+. Gli appassionati di gaming online troveranno in Sky Wifi un alleato perfetto grazie alla riduzione della latenza, che garantisce reattività e prestazioni fluide anche durante le sessioni di gioco più intense.

La sicurezza è un altro elemento distintivo di Sky Wifi. Con il servizio "Wifi Sicuro", incluso nell’abbonamento, la rete e i tuoi dispositivi saranno sempre protetti da tentativi di phishing e minacce digitali. Per chi ha bambini, l’app Sky Wifi consente di attivare il Parental Control, un sistema gratuito che blocca la navigazione su siti inappropriati, garantendo ai più piccoli un ambiente online sicuro e controllato.

Per chi è già cliente Sky TV

Se sei già cliente Sky TV, l’offerta diventa ancora più conveniente. Con i pacchetti combinati, puoi unire Sky Wifi ai tuoi contenuti preferiti di Sky Cinema o Sky Sport. Ad esempio, Sky Wifi è disponibile a soli 20,90€ al mese per 18 mesi, mentre i pacchetti TV e contenuti premium possono essere aggiunti a partire da 14,90€ al mese per 18 mesi. Un’opzione perfetta per chi desidera un intrattenimento di qualità senza rinunciare a una connessione eccellente.

Inoltre, Sky Wifi è progettato per adattarsi anche alle esigenze di chi vive in abitazioni grandi. Grazie agli Sky Wifi Spot, disponibili a partire da soli 3€ al mese, potrai estendere la copertura WiFi in ogni angolo della casa, garantendo un segnale stabile e potente ovunque. E se desideri aggiungere un servizio voce, Sky Wifi ti offre chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali a costo zero per i primi 12 mesi, con l’opzione di aggiungere pacchetti per chiamate internazionali a soli 5€ al mese.

Per conoscere l'offerta completa di Sky Wifi clicca qui.