Paramount Plus aumenta i prezzi: ecco quanto pagherai di più

Paramount Plus ha annunciato un aumento dei prezzi per alcuni dei suoi piani di abbonamento, che entrerà in vigore a partire dal 20 agosto 2024. I nuovi abbonati pagheranno di più per i piani Essential, Paramount Plus with Showtime e Paramount Plus with limited ads.

Ecco i nuovi prezzi in dettaglio:

Essential: 7,99€

7,99€ Paramount Plus with Showtime: 12,99€

12,99€ Paramount Plus with limited ads: 7,99€

Gli abbonati annuali esistenti non saranno interessati da questo aumento dei prezzi. Tuttavia, gli abbonati mensili a Paramount Plus with Showtime dovranno pagare il nuovo prezzo alla loro prossima data di fatturazione o dopo il 20 settembre 2024.

Questo rappresenta il secondo aumento dei prezzi per Paramount Plus in poco più di un anno. Nel febbraio 2023, il prezzo del piano Essential è passato da 4,99€ a 5,99€. In quella stessa occasione, Paramount ha anche eliminato il piano premium senza Showtime, lasciando solo l'opzione premium da 11,99€ con Showtime.

Una tendenza generale: sempre più servizi di streaming aumentano i propri prezzi

L'aumento dei prezzi di Paramount Plus segue una tendenza generale nel settore dello streaming, dove anche altri servizi come Crunchyroll, Peacock e Netflix hanno recentemente aumentato i loro prezzi. Le ragioni dietro questi aumenti sono molteplici, ma includono principalmente l’aumento dei costi dei contenuti e la crescente concorrenza nel settore dello streaming.

Non è ancora chiaro se questo aumento dei prezzi avrà un impatto significativo sul numero di abbonati di Paramount Plus. Tuttavia, è probabile che alcuni utenti scelgano di cancellare i loro abbonamenti o di passare a un piano più economico. Se sei un abbonato a Paramount Plus, è consigliabile controllare il tuo piano e i prezzi attuali per vedere se sarai interessato dall'aumento dei prezzi.

Staremo a vedere quella che sarà la reazione dell'utenza che, come ben sappiamo, non sempre accoglie con piacere un aumento dei prezzi dei servizi di cui usufruisce, anche se si tratta di aumenti non troppo significativi.