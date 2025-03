Pagamenti contactless: aumentano le truffe per le carte di credito

L'adozione crescente dei pagamenti contactless ha semplificato le transazioni, ma ha anche aperto la porta a nuove modalità di truffa. I malintenzionati sfruttano la comodità e la velocità di questa tecnologia per prelevare piccoli importi dalle carte di credito e di debito senza necessità di un PIN, mettendo a rischio i consumatori ignari.

I ladri utilizzano POS portatili per effettuare transazioni non autorizzate, spesso di importi inferiori ai 50 euro, che non richiedono l’inserimento del PIN. L’area ideale in cui agire sono i luoghi affollati come metropolitane, treni o autobus, dove avvicinano furtivamente il POS ai portafogli o alle tasche delle vittime, raccogliendo i dati delle carte contactless senza che il proprietario se ne accorga.

Come proteggersi da queste truffe

La protezione contro questo tipo di truffa è possibile attraverso alcune azioni preventive. Una delle misure più efficaci è quella di abbassare la soglia di pagamento per i pagamenti contactless, in modo da richiedere sempre il PIN anche per importi relativamente bassi. Inoltre, è consigliabile evitare di tenere più carte contactless nello stesso portafoglio, per ridurre il rischio che più carte vengano violate contemporaneamente. Un’altra precauzione consiste nel disabilitare la funzione contactless direttamente dalla propria banca, chiedendo la disattivazione della tecnologia NFC.

Infine, una protezione fisica molto efficace contro le truffe contactless è rappresentata dai portafogli con protezione RFID. Questi dispositivi schermati impediscono che i segnali delle carte vengano intercettati, fungendo da barriera tra la carta e i POS portatili dei truffatori. I pagamenti contactless sono ormai molto diffusi in Italia, tanto che oltre il 90% degli acquisti viene effettuato tramite questa modalità.

Durante il primo semestre del 2024, i pagamenti contactless hanno raggiunto i 130 miliardi di euro, segno di come questa tecnologia stia rapidamente conquistando il mercato. Nonostante i vantaggi, l’utilizzo della tecnologia Near Field Communication (NFC) offre ai truffatori l'opportunità di sottrarre fondi in modo rapido e discreto, aumentando il rischio di frodi. Per questo motivo, è fondamentale adottare le giuste precauzioni e proteggere le proprie carte da potenziali attacchi, mantenendo sempre alta l’attenzione e aggiornando le proprie abitudini di pagamento.