Outlook: soluzione alternativa di Microsoft per problemi con Gmail

Microsoft ha condiviso una correzione temporanea per un problema noto che impedisce ai clienti di Microsoft 365 di accedere o aggiungere account Gmail tramite Outlook. Quando si tenta di sincronizzare Gmail con il proprio profilo Outlook o di aggiungere un nuovo account Gmail, gli utenti interessati potrebbero riscontrare i seguenti errori: "questo browser o app potrebbe non essere sicuro" e "non siamo riusciti a configurare il tuo account Google con IMAP. Potrebbe essere necessario apportare modifiche alle impostazioni di Gmail". Si consiglia inoltre agli utenti di provare ad accedere ai propri account Gmail tramite un browser diverso se si verificano problemi di accesso. Come ha spiegato Redmond in un documento di supporto recentemente pubblicato: "questo errore sopra può verificarsi anche se non hai abilitato IMAP per il tuo account Gmail. Google sta rimuovendo tale controllo, ma è ancora presente nelle impostazioni dell'account per alcuni utenti".

Google ha poi spiegato che l'opzione per attivare/disattivare IMAP è stata rimossa a giugno 2024 perché l'accesso IMAP è sempre abilitato in Gmail. L'azienda afferma che una correzione che modifica la procedura di accesso per aprire un'altra finestra del browser è già disponibile. Questa verrà distribuita agli utenti Insider nel Current Channel Preview e su Office Insider.

Outlook: come risolvere il problema di Gmail

​Fino a quando non sarà disponibile a livello generale, Microsoft consiglia ai clienti interessati di passare a Office Insider per ottenere la correzione in anticipo. Inoltre, è necessario aggiungere o creare una voce REG_DWORD insiderslabbehavior impostata su "1" in HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common. Gli utenti possono anche eseguire una chiave del Registro di sistema che consente loro di passare direttamente a Microsoft 365 Insider. Ciò dopo aver riavviato Outlook facendo clic su "Aggiorna ora" in File, Account Office e Opzioni di aggiornamento.

Ad aprile, l’azienda di Redmond ha anche avvisato i clienti che Gmail blocca e contrassegna alcune e-mail di Outlook.com come spam. Tale problema ha un impatto soprattutto sugli utenti con domini nazionali di Outlook.com. All'epoca, Google aveva suggerito a Microsoft di rivedere le nuove linee guida per i mittenti in massa. Ciò per migliorare la recapitabilità delle e-mail di Outlook negli account Gmail. Bisogna anche ricordare che, da aprile, Google ha bloccato le e-mail inviate da mittenti in massa che non rispettano soglie di spam più severe per proteggere meglio i propri utenti da phishing e spam. La soluzione di Microsoft è temporanea, ma è probabile che già nei prossimi mesi l’azienda riesca a risolvere definitivamente il problema di Outlook.