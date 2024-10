Outlook per Windows: Microsoft lancerà presto supporto offline

A settembre dell'anno scorso, Microsoft ha rivelato che stava aggiungendo alcune funzionalità che avrebbero funzionato senza Internet. All'epoca, l'azienda ha introdotto il supporto offline per le azioni di posta e la composizione. Microsoft apparentemente ha lasciato intendere in quel momento che sarebbero state aggiunte altre funzionalità offline in futuri aggiornamenti. Come ha affermato dall’azienda: "Il primo set di funzionalità offline nel nuovo Outlook per Windows. Posta, eventi del calendario e contatti saranno archiviati sul tuo dispositivo, così potrai visualizzarli anche quando non sei connesso a Internet". Per qualche ragione, però, la possibilità di archiviare localmente Mail, eventi del calendario e contatti è stata ritardata finché l'azienda non l'ha finalmente reiterata all'inizio di quest'anno, a giugno. La voce era la stessa sotto Microsoft 365 (M365) feature ID 178030. Tuttavia, Microsoft non ha mai realmente rivelato perché la data di rilascio è stata posticipata.

Outlook per Windows: come funziona la nuova funzionalità offline

L'azienda sta anche aggiungendo altre funzionalità offline. L'ultima voce nella roadmap di Microsoft 365 è relativa all'avvio offline delle applicazioni Outlook, che è un'aggiunta gradita, specialmente per coloro che preferiscono ancora Outlook classico. Come riportato dall’azienda di Redmond: “Outlook: avvio app offline. Questa introduce la possibilità di aprire o riavviare il nuovo Outlook per Windows quando non si è connessi a Internet. In precedenza, era necessaria una connessione a Internet per aprire o riavviare il nuovo Outlook. L'accesso offline è supportato solo quando l'app è già in esecuzione e poi va offline. L'apertura e il riavvio dell'app offline saranno introdotti con questo rollout”.

La voce di Outlook per Windows è elencata con ID 414516 e Microsoft afferma che la funzionalità inizierà a essere implementata entro questo mese. Tuttavia, bisogna tenere presente che è già stata leggermente ritardata, dato che è stata inizialmente aggiunta il 3 settembre 2024. Il messaggio è stato pubblicato anche sulla dashboard di Microsoft 365 Admin Center con ID MC907098.