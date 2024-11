Outlook: Microsoft risolve blocchi durante la copia del testo

Microsoft sta esaminando un problema noto che riguarda i clienti di Microsoft 365 e causa il blocco o l'interruzione di Outlook classico durante la copia di testo. Questi problemi si verificano nei sistemi che eseguono Outlook Current Channel versione 2409 (build 18025.20096) o superiore o quando si utilizzano lingue con un IME (Input Method Editor). Come spiegato da Microsoft: "quando selezioni del testo in un'e-mail di Outlook classico e quindi utilizzi la scorciatoia di copia Ctrl+C, Outlook potrebbe bloccarsi". L’azienda di Redmond afferma che il suo team di Outlook sta esaminando questo problema appena riconosciuto. Per questo motivo fornirà maggiori informazioni quando saranno disponibili misure di mitigazione o una correzione. Finché non verrà trovata una soluzione, l'azienda offre ai clienti interessati diverse soluzioni temporanee per aggirare il problema.

Microsoft: le soluzioni temporanee condivise dall’azienda

Come riportato dall’azienda, gli utenti possono tornare a una versione precedente di Input Method Editor. Basta utilizzare le istruzioni dettagliate disponibili nella pagina di supporto “Ripristinare una versione precedente di un IME”. Per fare ciò basta aprire l'app Impostazioni, cercare "Impostazioni IME", selezionare le impostazioni IME della propria lingua, cliccare su Generale e abilitare l'opzione "Usa la versione precedente di Microsoft IME". Microsoft consiglia inoltre agli utenti interessati di ripristinare Outlook alla build precedente, che non è interessata da questo problema noto. Per farlo, basta cercare Prompt dei comandi nella casella di ricerca di Windows. In seguito, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona "Prompt dei comandi" e cliccare su Esegui come amministratore. Infine, incollare i comandi: “cd %programfiles%\File comuni\Microsoft Shared\ClickToRun officec2rclient.exe /update utente updatetoversion=16.0.17928.20156” nel terminale e premere Invio dopo ognuno di essi.

A settembre, Microsoft ha anche corretto un bug che bloccava le app di Microsoft 365 come Outlook, Word, Excel e OneNote. Ciò avveniva durante la digitazione o il controllo ortografico di un testo. Un mese prima, l'azienda aveva condiviso soluzioni temporanee per problemi più noti. Uno di questi innescava problemi di accesso a Gmail per gli utenti di Outlook classico e causava l'arresto anomalo di Outlook dopo l'apertura.