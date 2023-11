Ottieni un buono Amazon da 100€ aprendo Conto Corrente Arancio ING

Conto Corrente Arancio di ING offre un buono sconto Amazon da 100€ ai nuovi clienti fino al 13 novembre. ING è una banca olandese che offre un conto bancario sicuro, oltre che conveniente e dalla facile gestione online o tramite app.

Conto Corrente Arancio è conosciuto da tempo come una delle soluzioni finanziarie più economiche sul mercato, visto che tante operazioni bancarie online sono gratuite, a cui si aggiunge l’assenza del canone annuale di tenuta conto.

È quindi vantaggioso aprire il Conto Corrente Arancio, e per molteplici ragioni; tra queste, abbiamo anche il buono Amazon in regalo. Scopriamo ora tutti i vantaggi in dettaglio.

I vantaggi del Conto Corrente Arancio di ING

Ci sono diverse carte disponibili per i clienti che aprono Conto Corrente Arancio. Con un costo di 3€, è possibile ottenere la Carta di Debito MasterCard, che offre sicurezza contro le frodi e la possibilità di prelevare denaro dagli ATM italiani ed europei.

La cifra massima che è possibile spendere è di 5.000€ al mese, ma può essere modificata facilmente tramite l'app in base alle esigenze del cliente.

Per 3€ in più (una tantum) potrai avere la Carta di Credito MasterCard Gold. Inoltre, con il piano Pagoflex attivo o spendendo 500 euro al mese, non dovrai pagare il canone mensile, altrimenti ti costerà soltanto 2 euro al mese. Alla carta è associato un pin personalizzabile, oltre a notifiche in tempo reale di tutti i tuoi acquisti.

ING offre una soluzione prepagata abbinata a un conto che può includere fino a quattro carte prepagate MasterCard, con un massimale di spesa di 4.500 euro ciascuna.

Ogni carta ha un costo di 10 euro e non vi è alcun canone mensile. Puoi ricaricarle facilmente con l'App e usufruire dell'opzione di SMS Alert.

ING non offre soltanto i vantaggi già menzionati: puoi attivare un mutuo, richiedere dei prestiti, ottenere assicurazioni sulla vita, sui viaggi e sull'auto. Tutte queste operazioni possono essere gestite direttamente online.

Cosa aspetti? Clicca sul link sottostante e apri il conto: se rispetti tutte le condizioni sopra menzionate, potrai ottenere un buono Amazon dal valore di 100 euro.

