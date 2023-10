Ottieni tassi fino al 3,30% con IBL Banca: apri il tuo conto oggi

Stai cercando la soluzione ideale per gestire al meglio le tue finanze, senza limiti e guadagnando? IBL Banca può rispondere a questa tua esigenza con ControCorrente, un conto che offre un canone gratuito e tassi di interesse lordi fino al 3,30%.

La scelta ideale per chi desidera trasparenza e vantaggi reali

ControCorrente offre ingenti vantaggi a partire dal primo anno. Se scegli il piano "Semplice" beneficerai gratuitamente del canone, mentre con il piano "Straordinario" è di 4 euro al mese.

Inoltre, potrai accedere a tariffe competitive. La caratteristica più interessante di questo conto è la sua remuneratività. I clienti che aprono il conto avranno un tasso di interesse lordo fino al 3,30%, calcolato sulla somma liquida mensile.

ControCorrente mette a disposizione due opzioni di prezzo che si adattano alle tue necessità finanziarie: la prima è "Semplice" che offre la carta di debito senza alcun costo aggiuntivo ed include anche servizi aggiuntivi. Come promozione, ogni mese riceverai due prelievi e un bonifico online gratuitamente.

Il secondo piano offerto si chiama "Straordinario" e prevede un canone mensile di 4 euro, invece di 8. Tale opzione comprende una carta di debito gratuita e una carta di credito a un prezzo agevolato.

Inoltre, ogni mese è possibile effettuare fino a 5 prelievi e tutti i bonifici online, inclusi quelli istantanei. Entrambi i piani consentono di usufruire del vantaggioso rendimento lordo promozionale offerto da IBL:

3,30% fino a 50.000 euro;

3,00% oltre i 50.000 euro e fino a 150.000 euro;

2,50% oltre i 150.000 euro.

Se stai cercando un conto bancario trasparente senza tariffe nascoste che offra un interesse reale sui tuoi risparmi, ControCorrente è la scelta giusta. Non perdere la possibilità di investire i tuoi fondi in modo intelligente: aprilo online e inizia a far crescere i tuoi risparmi.

