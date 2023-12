Ottieni il massimo risparmio con Aruba Hosting: sconto extra del 60%

Aruba, nota azienda italiana nel settore, offre soluzioni Hosting di qualità per garantire un servizio eccellente per i siti web. Con anni di esperienza, Aruba occupa la posizione di affidabile fornitore di servizi web, garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei propri prodotti.

Promozione natalizia di Aruba Hosting: sconto del 60%

In occasione delle festività, Aruba presenta una promozione speciale che consente di ottenere uno sconto extra del 60% su alcuni prodotti nel catalogo online.

Questa offerta, valida fino all’8 gennaio 2024, è accessibile tramite un coupon esclusivo: FESTE60. Per visualizzare i servizi scontati, è sufficiente cliccare sul pulsante dedicato.

Tra i servizi con il 60% di sconto spicca l'offerta per l'Hosting WordPress al costo di soli 15,60 euro + IVA per il primo anno. Questa soluzione è ideale per chi utilizza WordPress come CMS principale per la creazione e la gestione dei siti web. Le caratteristiche dell'Hosting WordPress di Aruba sono:

HiSpeed Cache : Incrementa la velocità di caricamento del sito.

: Incrementa la velocità di caricamento del sito. Intrusion Detection (IDS) e anti-DDoS : Protegge da attacchi hacker.

: Protegge da attacchi hacker. Spazio Web e traffico senza limiti su SSD .

. 1 dominio incluso sempre al rinnovo .

. 5 caselle email da 1 Giga di storage ciascuna .

. WordPress preinstallato .

. Certificato SSL DV : Garantisce il massimo standard di sicurezza.

: Garantisce il massimo standard di sicurezza. Data Center in Italia con 2 Gigabit al secondo di banda .

. Assistenza 24/7 via chat, telefono, mail, ticket e tutorial.

Per coloro che necessitano di una gestione più avanzata, Aruba propone anche un hosting gestito scontato del 60%, a partire da 31,60 euro.

L'opportunità di accedere a servizi di hosting affidabili e performanti a tariffe così vantaggiose è un'occasione da non perdere. Approfitta dell'offerta natalizia e goditi il massimo risparmio con Aruba Hosting.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.