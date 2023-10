Ottieni 50 euro di rimborso con HYPE utilizzando questo codice

Oggi è possibile beneficiare di maggiori vantaggi nell'apertura di un nuovo conto HYPE. Grazie all’attuale promozione speciale, potrai ottenere un bonus di 25 euro se apri il conto Premium, mentre se apri il conto Next il bonus è di 20 euro.

Per ricevere tale bonus, è necessario aprire un nuovo conto Next o Premium tramite la pagina dedicata e utilizzare il codice promo YOU. Sottolineiamo che il coupon sarà valido solo se accedi al sito di HYPE tramite i link e i bottoni presenti in questo articolo.

Bonus di 25 e 20 euro con HYPE Premium o Next

HYPE Next è un conto online che non addebita commissioni sui prelievi e offre bonifici istantanei gratuiti, senza limiti di ricarica e costi da un'altra carta.

Quando si apre un nuovo conto, ti verrà data una MasterCard contactless con cui effettuare acquisti sia fisici che online, che può essere collegata ad Apple Pay e Google Pay. Pagando 2,90 euro al mese in più avrai diritto ad una polizza su assistenza medica, riparazione elettrodomestici e acquisti.

HYPE Premium è un con senza limiti e completo che offre numerosi vantaggi, come ad esempio pagamenti e prelievi gratis in tutte le parti del mondo, una copertura assicurativa sui viaggi, sugli acquisti e in caso di furti bancomat, una carta di debito MasterCard World Elite e supporto prioritario su WhatsApp. Il servizio costa 9,90 euro al mese.

Ti ricordiamo, una volta scelto uno dei due conti, di inserire durante la procedura di apertura il codice promo YOU se vuoi ottenere il bonus di 25 euro per il conto Premium e quello di 20 euro per il conto Next. Per procedere, clicca sul link sottostante.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi