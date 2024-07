Orange Pi CM5: ufficiale il competitor di Raspberry Pi CM4

Orange Pi ha recentemente lanciato il nuovo Orange Pi CM5. Si tratta di un computer-on-a-module molto somigliante ad un Raspberry Pi CM 4. In effetti, è persino possibile utilizzarlo con schede portanti progettate per il modulo Raspberry Pi. Il nuovo Orange Pi ha un processore più veloce rispetto al competitor, supporto per più memoria, un acceleratore AI integrato e più interfacce I/O. Quindi, mentre il Raspberry Pi CM4 ha due connettori da 100 pin che consentono di collegarlo a una scheda portante, la versione Orange Pi ha tre connettori da 100 pin.

Orange Pi CM5: specifiche e prezzi della scheda

Il cuore del modulo di elaborazione è il processore Rockchip RK3588S con CPU 8-core (quattro core CPU ARM Cortex-A76 che possono funzionare a velocità fino a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 con supporto per frequenze fino a 1,8 GHz). È inoltre dotato di GPU Mali-G610 MP4, acceleratore AI 6 TOPS e supporto per la riproduzione video 8K/60 fps e codifica video 8K/30 fps. La scheda da 55 x 40 mm (2,2” x 1,6”) è disponibile con RAM LPDDR4x da 2 GB a 16 GB e memoria flash eMMC da 32 GB a 256 GB.

Orange Pi CM5 non dispone di porte di dimensioni standard. È quindi necessario collegarlo a una scheda portante per alimentazione, video e periferiche. Tuttavia, i tre connettori a 100 pin includono tutto ciò di cui una scheda portante ha bisogno per abilitare due interfacce SATA per l'archiviazione, interfacce HDMI 2.1 e eDP 1.3 per l'uscita video, nonché display MIPI-DSI e connettori per fotocamera MIPI-SCI. La scheda supporta anche connessioni PCIe Gen 2, SDIO, USB 2.0 e USB 3.0. Inoltre, supporta la connettività wireless Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0

Orange Pi CM5 è già disponibile al costo iniziale di 70 dollari. il prezzo di partenza è valido per un modello con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash eMMC. La variante con 8 GB di RAM e 32 GB di archiviazione ha un prezzo di 90 dollari. L’ultima versione disponibile, con 16 GB di RAM e 32 GB di archiviazione ha invece un costo di 119 dollari. Infine, è anche possibile acquistare la Base Board di Orange Pi CM5, al prezzo di 20 dollari. Quest’ultima permette di utilizzare le interfacce sul connettore aggiuntivo a 100 pin.