OPPO Band 2 con display AMOLED 1,57" e +100 profili sport (-29%)

Dopo aver provato diversi smartwatch hai deciso che fa più per te una Smart Band? Allora ho scovato la soluzione perfetta per non spendere troppo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Si tratta di un ottimo prezzo. Con lo sconto del 29% risparmi 20 euro sul totale e ti metti al polso una spettacolare Smart Band con tantissime funzioni. Potrai monitorare costantemente il tuo stato di salute e avvalerti di moltissime app per lo sport. Ha un design estremamente leggero e comodo ed è impermeabile.

OPPO Band 2 a un super prezzo su Amazon

Senza ombra di dubbio OPPO Band 2 è uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, difficilmente potrai trovare di meglio. Come di dicevo si presenta con un design sportivo che garantisce il massimo del comfort e ti permette di tenerlo al polso per tutto il tempo che vuoi, anche mentre dormi. Inoltre è impermeabile fino a 50 metri per cui lo puoi usare sotto la doccia, al mare e in piscina.

Gode di un sensore sensibile che tiene monitorato il battito del cuore, l'ossigeno bel sangue, le fasi del sonno e le diverse attività sportive. Parlando di queste ultime, potrai scegliere tra oltre 100 tipi di allenamento. E puoi visualizzare tutto nel generoso display AMOLED da 1,57 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole. Ultima cosa molto interessante è la batteria che è in grado di durare per 2 settimane con una sola ricarica.

Insomma una vera forza e oggi lo puoi avere molto meno del suo prezzo. Per cui non tardare oltre. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

