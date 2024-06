Opera lancia Opera One R2 con schermo diviso e temi AI

Opera sta testando un nuovo aggiornamento di funzionalità per il suo browser di punta, Opera One. R2 è disponibile nel canale degli sviluppatori, consentendo agli utenti di provare i miglioramenti del controllo multimediale, la nuova funzionalità schermo diviso, gli aggiornamenti per l'intelligenza artificiale integrata e altre modifiche. Come rivelato dalla stessa azienda: “Oggi diamo una prima occhiata a Opera One R2, una versione reinventata e aggiornata del nostro browser disponibile per gli sviluppatori. Il suo rilascio mainstream previsto per la fine dell'anno. Questa versione amplierà le innovazioni che caratterizzano Opera One e apporterà miglioramenti in aree chiave quali: multimedialità, intelligenza artificiale e gestione delle schede”.

Opera One R2 presenta controlli multimediali rielaborati che consentono di mettere in pausa o riprendere rapidamente la riproduzione senza distrarti troppo. È possibile posizionare semplicemente il cursore sulla barra laterale senza passare dalla scheda corrente. Il browser può anche mettere in pausa e riprendere automaticamente la riproduzione quando si riproduce un video o si riceve una chiamata. La finestra mobile Picture in Picture consente di mettere in pausa, riavvolgere, andare avanti, disattivare l'audio ed eseguire altre azioni con il video in riproduzione.

Opera: le novità AI introdotte nella versione Opera One R2

Un futuro aggiornamento per Opera One R2 introdurrà temi generati dall’AI (come Microsoft Edge ma con capacità limitate) con sfondi dinamici ed elementi sonori personalizzabili. Ad oggi, tale funzionalità non è disponibile nell'attuale versione R2. L'intelligenza artificiale integrata di Opera, Aria, adesso supporta la generazione di immagini e l'output vocale, che consentono di generare immagini, porre domande con immagini e fare in modo che l'assistente legga le risposte per te per una migliore accessibilità. Infine, Aria ora supporta la modalità Contesto pagina, che fornisce un contesto più approfondito sulla pagina corrente riassumendola, estraendo più dati, traducendo contenuti e altro ancora.

Opera One R2 offre funzionalità di schermo diviso, permettendo di avere due schede affiancate in un'unica finestra del browser. Per accedere allo schermo diviso, bisogna trascinare una scheda sul lato desiderato. Un'altra aggiunta alle schede in Opera One sono le tracce delle schede. Si tratta di sottili caratteri di sottolineatura che consentono di individuare rapidamente le schede recenti. Infine, è possibile assegnare emoji a ciascuna scheda per una personalizzazione extra. Ciò aiuterà a identificare le schede e a rendere l'esperienza leggermente più personale. Opera One R2 è ora disponibile nel canale degli sviluppatori. Opera prevede di rilasciarlo al grande pubblico entro la fine dell'anno. Per provarlo subito basta accedere al sito web ufficiale e scarica il programma di installazione, disponibile su Windows, macOS e Linux.