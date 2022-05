Openapi: il più grande marketplace italiano di API

Openapi.it è il più grande marketplace italiano di API (Application Programming Interface) nonché uno dei principali a livello mondiale.

La piattaforma mette a disposizione servizi in 6 categorie differenti, aziende, persone, immobili, agenda digitale, automotive, postalizzazione e direct marketing, coprendo in pratica la stragrande maggioranza degli ambiti applicativi in cui è possibile utilizzare le interfacce di programmazione.

I vantaggi di Openapi

Tra i principali vantaggi di Openapi vi è l'eliminazione di tempi d'attesa prolungati per la documentazione tecnica ed amministrativa così come per gli accordi commerciali, grazie al marketplace è possibile infatti registrarsi, accedere ai servizi ed ottenere rapidamente informazioni su aziende, persone, automobili o immobili in pochi secondi.

A questo proposito è possibile citare la disponibilità di un database geolocalizzato aggiornato costantemente che comprende i dati di oltre 6.3 milioni di aziende attive, e 15 milioni totali di aziende cessate, con cui è possibile ottenere informazioni in tempo reale su qualsiasi azienda della Penisola.

La piattaforma si presenta come una soluzione a esigenze di aziende e professionisti tra cui per esempio l'eliminazione degli errori di fatturazione, la verifica del Codice Fiscale e il rintraccio di persone, l'aggiornamento e l'arricchimento dei database aziendali tramite dati ufficiali su denominazione, sede legale, PEC, fatturato, bilanci, dipendenti, l'invio di raccomandate con Poste Italiane in maniera sincrona, l'invio di messaggi di posta elettronica certificata in maniera massiva e SMS OTP per l'autenticazione a 2 fattori.

Oltre 370 servizi API

I servizi API accessibili tramite Openapi sono oltre 370, la documentazione tecnica è disponibile in diversi linguaggi con esempi e la possibilità di testare chiamate tramite l'API platform Postman per semplificare l'integrazione dei progetti aziendali ai servizi API.

Se le aziende non dispongono di un reparto tecnico possono comunque affidarsi a dei partner in grado di supportarle in tutte le fasi di integrazione, Openapi è infatti una soluzione alla portata di tutti.

A conferma dell'efficacia del servizio, Openapi è stata già stata scelta per integrazioni con negozi di e-commerce, applicazioni, marketplace, CRM di fintech, multinazionali della tecnologia, grande distribuzione organizzata, aziende di distribuzione, imprese di recruitment e non solo.

Openapi integra tra gli altri i servizi e i prodotti di Poste Italiane, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e INPS, consente di gestire tutte le API da un'unica dashboard e supporta i linguaggi di sviluppo e programmazione più popolari come PHP, C, C++ e JavaScript.

L'offerta di Openapi comprende anche un piano con chiamate infinite in sandbox e gratuite per i principali servizi e 10 chiamate gratuite per le principali API.