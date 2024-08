OpenAI taglia i prezzi di GPT-4o e lancia Structured Outputs

GPT-4o è il modello multimodale più avanzato di OpenAI. È più veloce ed economico di GPT-4 Turbo, con capacità di visione più forti. OpenAI ha annunciato che il nuovo modello gpt-4o-2024-08-06 è ora disponibile a 2,50 dollari per 1 milione di token di input e 10 dollari per 1 milione di token di output. Questo nuovo prezzo è più economico del 50% per i token di input e del 33% per i token di output rispetto a gpt-4o-2024-05-13. Per fare un confronto, il modello Gemini 1.5 Pro costa 3,50 dollari per 1 milione di token di input e 10,50 dollari per 1 milione di token di output.

OpenAI: Structured Output arriva finalmente nell’API

Al DevDay 2023, OpenAI ha annunciato per la prima volta la modalità JSON, che genera output JSON validi dal modello. Tuttavia, la risposta non sarà conforme a uno schema particolare. Recentemente, l’azienda ha annunciato Structured Output nell'API, che garantirà che gli output generati dal modello corrisponderanno esattamente agli schemi JSON forniti dagli sviluppatori. Questa funzionalità Structured Output è già generalmente disponibile nell'API. OpenAI ha anche aggiornato i suoi SDK Python e Node con supporto nativo per Structured Output. Structured Output con chiamata di funzione è ora disponibile su tutti i modelli OpenAI che supportano la chiamata di funzione nell'API. Ciò include GPT-4o, GPT-4o-mini, GPT-4-0613, GPT-3.5-turbo-0613 e tutti i modelli ottimizzati che supportano la chiamata di funzione. La funzionalità può essere anche utilizzata su Chat Completions API, Assistants API e Batch API, anche con input visivi.

È importante notare che gli schemi JSON forniti con Structured Outputs non saranno idonei per Zero Data Retention. Inoltre, ci sono alcune limitazioni quando si utilizzano Structured Outputs. Per saperne di più al riguardo è possibile consultare il sito web ufficiale di OpenAI. La guerra dei prezzi in corso tra OpenAI e Google, segnata da recenti significative riduzioni di prezzo da entrambe le aziende, è uno sviluppo promettente per i developer. Questa maggiore competizione dovrebbe guidare l'innovazione, portando a modelli di linguaggio di grandi dimensioni ancora più potenti e accessibili in futuro.