OpenAI lancia Operator, AI agent che esegue attività in autonomia

OpenAI ha annunciato Operator, un nuovo agente AI in grado di navigare sul web ed eseguire attività in autonomia. Operator non è soltanto un chatbot, ma può effettivamente navigare sui siti web, cliccare sui pulsanti, compilare moduli e completare attività in autonomia. Quando assegni un compito a Operator, questo lo suddivide in passaggi più piccoli. In uno degli esempi mostrati nel suo livestream, OpenAI ha chiesto a Operator di ordinare generi alimentari da Instacart dopo aver mostrato un'immagine di una lista della spesa scritta a mano. Operator ha avviato un'istanza del browser sul cloud. In seguito, ha aperto il sito web di Instacart, ha cercato singoli articoli e li ha aggiunti al carrello. L’agente AI può anche procedere al pagamento (prima di eseguire qualsiasi azione irreversibile su un sito web, sarà comunque necessaria la conferma dell'utente in vari passaggi).

OpenAI: Operator avrà anche la capacità di autocorreggersi

L'operatore utilizza il modello Computer-Using Agent (CUA) che combina le capacità visive di GPT 4o con il ragionamento avanzato tramite apprendimento per rinforzo. Il modello è specificamente progettato per interagire con interfacce utente grafiche (GUI). Queste consentono all'AI di "vedere" le pagine web tramite schermate e interagire con esse utilizzando azioni del mouse e della tastiera. Il modello può persino autocorreggersi quando incontra delle sfide ed è addestrato a restituire il controllo all'utente quando necessario, per assicurarsi che non diventi un impostore e inizi a fare le cose automaticamente. Ciò è particolarmente utile con attività delicate come la gestione dei pagamenti o di altre informazioni sensibili.

Al momento, Operator è un'anteprima di ricerca ed è disponibile solo per gli utenti di ChatGPT Pro negli Stati Uniti. OpenAI ha promesso che l’agente AI arriverà in altri paesi nei prossimi mesi. Tuttavia, gli utenti dei paesi UE potrebbero dover aspettare ancora un po' a causa di requisiti di conformità più severi. Per maggiori informazioni è possibile leggere l'annuncio completo di OpenAI sul sito ufficiale dell’azienda.