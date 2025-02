OpenAI apre la ricerca ChatGPT anche agli utenti senza account

OpenAI afferma che gli utenti di ChatGPT non devono più effettuare l'accesso per utilizzare la funzionalità motore di ricerca del modello. Tale modifica mette direttamente il chatbot in competizione con Google e Bing. La funzionalità motore di ricerca, lanciata per gli abbonati paganti di ChatGPT lo scorso ottobre prima di essere estesa a tutti gli utenti a dicembre, è ora disponibile per chiunque non abbia un account. A dicembre, OpenAI afferma di aver migliorato la velocità generale dell'esperienza di ricerca in base al feedback degli utenti. In precedenza, gli utenti dovevano fare clic esplicitamente sull'icona di ricerca web per effettuare una ricerca. ChatGPT ora decide automaticamente se richiamare una ricerca web o semplicemente affidarsi all'IA per la risposta. Gli utenti possono comunque forzare ChatGPT a utilizzare l'esperienza di ricerca web utilizzando l'icona dedicata.

OpenAI: motore di ricerca ChatGPT simile ai browser tradizionali

Oltre a fornire risposte, una delle caratteristiche principali della ricerca ChatGPT è che può mostrare un elenco di fonti da cui ha preso le informazioni. Ciò mira a rendere il chatbot OpenAI trasparente con gli utenti, fornendo una migliore comprensione della provenienza delle informazioni e della loro affidabilità. Inoltre, il recente aggiornamento della funzionalità di ricerca in ChatGPT l'ha avvicinata ai motori di ricerca tradizionali, mostrando mappe, immagini e persino descrizioni di attrazioni e punti di interesse in una determinata area. È interessante notare che il motore di intelligenza artificiale Perplexity ha recentemente introdotto questa funzionalità con il potenziale di effettuare ricerche sul web senza creare un account, integrando al contempo informazioni e valutazioni degli hotel tramite TripAdvisor.

Secondo un ultimo report di Semrush, ChatGPT ha costantemente intaccato la leadership di Google per quota di traffico di ricerca verso siti di terze parti. L'azienda ritiene che la ricerca ChatGPT di OpenAI stia diventando uno strumento ancora più potente per trovare informazioni e interagire con esse online.