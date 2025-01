OpenAI aggiorna GPT-4o, migliorando le risposte STEM

OpenAI ha annunciato che il suo modello GPT-4o è stato migliorato. Ora offre informazioni più aggiornate, migliori capacità di analisi delle immagini e miglioramenti nelle risposte relative ai campi STEM. L'azienda ha affermato che il modello ora utilizza più spesso le emoji. Sebbene OpenAI abbia ora fornito agli utenti di ChatGPT l'accesso al web, i modelli sottostanti stessi hanno ancora una data limite. Ciò può influenzare le loro risposte. In questo ultimo aggiornamento, la data limite è stata spostata da novembre 2023 a giugno 2024. Ciò migliorerà in qualche modo la sua comprensione sociale e culturale. Grazie all’update, il modello può anche migliorare le sue risposte dai risultati web.

Come ha affermato OpenAI, delineando un altro miglioramento con questo modello aggiornato: "GPT-4o è ora migliore nel comprendere e rispondere alle domande sugli input visivi, con miglioramenti nei benchmark multimodali come MMMU e MathVista. Il modello aggiornato è più abile nell'interpretare le relazioni spaziali nei caricamenti di immagini, nonché nell'analizzare diagrammi complessi, comprendere grafici e diagrammi e collegare l'input visivo con il contenuto scritto. Le risposte ai caricamenti di immagini conterranno approfondimenti più ricchi e una guida più accurata in aree come la pianificazione spaziale e i layout di progettazione, nonché la risoluzione di problemi matematici o tecnici guidati visivamente".

Per chiunque sia interessato ad argomenti correlati a STEM, questo nuovo modello migliora anche le sue risposte in questo settore, grazie ai guadagni nelle valutazioni accademiche come GPQA e MATH. Fa anche meglio su MMLU, riflettendo la sua capacità di affrontare problemi più complessi in tutti i domini. Quindi, se si usa ChatGPT per matematica, scienze o aiuto con la codifica, è possibile aspettarsi risultati migliori. Infine GPT-4o ora userà più emoji posizionati strategicamente per rendere le risposte un po' più colorate e coinvolgenti. Tutti questi cambiamenti sembrano essere solo per GPT-4o in questo momento. Al momento OpenAI non ha annunciato se l’aggiornamento verrà rilasciato anche il modello 4o-mini. Considerando che si tratta del modello più usato dagli utenti a livello gratuito, un aggiornamento di questo genere sarebbe molto apprezzato.