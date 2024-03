OnePlus Nord 2: lo smartphone di ULTIMA GENERAZIONE a 160 EURO IN MENO

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il OnePlus Nord 2 è disponibile su Amazon a soli 319 euro grazie ad uno sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Tutte le specifiche tecniche del OnePlus Nord 2

Il OnePlus Nord 2 vanta specifiche tecniche eccellenti che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel settore degli smartphone.

È dotato di tripla fotocamera AI da 50MP con 119° con fotocamera con ultra grandangolo e Stabilizzazione Ottica delle Immagini (OIS): in questo modo i tuoi scatti saranno più realistici cha mai come quello di un vero professionista. In più MediaTek Dimensity 1200-AI offre foto e video più nitidi, e giochi più veloci e fluidi in qualsiasi occasione.

La batteria enorme permette di utilizzare il cellulare per un'intera giornata senza nessuna preoccupazione. Inoltre la Warp Charge da 65W porta la batteria da 4500 mAh di Nord 2 da 1 a 100% in appena 30 minuti così da avere il dispositivo sempre pronto all'uso.

Il display Fluid AMOLED da 6,43” è FHD+ e ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz. In più è uno schermo Smart Ambient che utilizza l'intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi e ottimizzare la visualizzazione.

Oggi il OnePlus Nord 2 è disponibile su Amazon a soli 319 euro grazie ad uno sconto del 33%. Approfitta subito della mega offerta per risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.