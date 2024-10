OnePlus: device avranno Gemini come assistente predefinito

I futuri smartphone top di gamma lanciati da OnePlus non avranno più Google Assistant come app di assistente predefinito, ma questa verrà sostituita da Gemini. Lo scorso aprile l’azienda aveva confermato per errore che "Gemini 1.0 Ultra" sarebbe arrivato sui suoi dispositivi più avanti quest'anno. Com’è noto, OnePlus non sarà il primo marchio a sostituire Google Assistant con Gemini AI come assistente predefinito. Motorola e persino Google stessa si sono allontanate dal vecchio assistente. L’azienda di Mountain View ha infatti annunciato che con i telefoni Pixel 9 o successivi, Gemini AI sarà l'assistente predefinito. Inoltre, i telefoni Pixel con 2 GB di RAM o più supporteranno il download dell'app Gemini separata dal Play Store.

OnePlus: vecchi utenti potranno tornare a Google Assistant manualmente

In particolare, secondo quanto riportato, Google Assistant sarà ancora disponibile sui telefoni dell’azienda cinese, ma non sarà l'opzione predefinita. Per usare Google Assistant al posto di Gemini, gli utenti dovranno aprire l'app Gemini e tornare manualmente ad Assistant. Per i telefoni del marchio già disponibili sul mercato che presto saranno aggiornati a OxygenOS 15, l'Assistente sarà ancora disponibile sul dispositivo a meno che gli utenti non scelgano di installare Gemini. Secondo BusinessToday, "i prossimi telefoni della serie di punta OnePlus avranno Google Gemini preinstallato come assistente predefinito. Gli utenti di altri smartphone OnePlus possono scaricare l'app autonoma Google Gemini, tuttavia, Google Assistant funzionerà come assistente predefinito".

Il brand cinese ha già un dispositivo che avrà di Gemini Assistant di default. A quanto pare, OnePlus 13 sarà il primo smartphone del marchio ad abbandonare Google Assistant per Gemini, poiché il telefono ha già annunciato un evento di lancio il 31 ottobre in Cina e un'uscita globale è prevista nei prossimi mesi. Per saperne di più su questo modello bisognerà attendere la presentazione ufficiale che avverrà alla fine del mese.