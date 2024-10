OneNote per Windows introduce due nuove penne virtuali

Buone notizie per i membri del programma Microsoft 365 Insider che utilizzano OneNote per Windows, l’app per prendere appunti in modo digitale. Adesso gli utenti possono provare due nuove penne digitali, naturalmente prima che siano disponibili per tutti gli utenti OneNote per Windows. In un post del blog, Microsoft afferma che una delle nuove penne aggiunte a OneNote è una penna stilografica. L’azienda di Redmond afferma che, quando selezionata nell'app, questa permetterà agli utenti di prendere appunti digitali con "linee più sottili e scritte dettagliate". OneNote consente inoltre di modificare lo spessore della penna digitale con diverse velocità e punti di pressione.

L'altra nuova penna digitale per OneNote è il Pennello (chiamata Brush Pen). Il blog afferma: “Brush Pen consente di creare lettere artistiche con il minimo sforzo. È direzionale, il che garantisce che lo spessore si aggiorni automaticamente in base alla direzione del tratto”. I membri di Microsoft 365 Insider possono dare un'occhiata alle nuove opzioni Penna stilografica e Pennello nella scheda Disegno in OneNote o facendo clic sul pulsante Aggiungi penna.

OneNote per Windows: i nuovi aggiornamenti nella versione 2408

Oltre alle nuove opzioni penna in OneNote, Microsoft ha anche effettuato un aggiornamento generale di tutte le icone penna nell'app. L'azienda afferma che ciò offrirà agli utenti "un nuovo aspetto rinnovato e coerente nelle app di produttività preferite". I membri del programma Insiders dovranno aggiornare la propria app OneNote a Windows versione 2408 (Build 18011.20000) o successiva per provare le nuove penne e le icone aggiornate. Non si sa ancora quando queste funzionalità saranno disponibili al pubblico. L’azienda di Redmond attenderà probabilmente di ricevere il feedback dagli Insider. Negli ultimi mesi, gli utenti del programma hanno potuto provare un nuovo tutorial interattivo sull'inchiostro nell'app OneNote. Inoltre, tali utenti hanno anche potuto dare un'occhiata a una funzionalità che consente all'assistente AI Copilot di scrivere note a mano nell'app.