OneNote introduce analisi Copilot delle note scritte a mano

Microsoft continua ad aggiungere più funzionalità Copilot alle sue app di produttività, inclusa la popolare app per prendere appunti OneNote. In questo momento, gli utenti di Microsoft 365 Insider hanno l'opportunità di testare una nuova funzionalità Copilot in OneNote per Windows che probabilmente era molto attesa da molti dei suoi utenti. In un post sul sito Microsoft 365 Insider, la società ha affermato che Copilot può ora analizzare le note scritte a mano. L’assistente AI era in precedenza in grado di scansionare e analizzare il testo digitato nell'app OneNote, ma sarà utile anche la possibilità di scansionare le note scritte a mano.

OneNote: come usare Copilot per analizzare le note scritte a mano

In realtà esistono due modi in cui è possibile avviare Copilot per analizzare il testo scritto a mano. Uno sta facendo clic sull'icona Copilot che si trova sulla barra multifunzione dell'app OneNote. A questo punto aperto il riquadro Copilot sul lato in cui è possibile digitare un messaggio di testo chiedendogli di scansionare le note. L'altro metodo consiste nel selezionare alcune note scritte a mano sull'app tramite il dito, il mouse o la penna e toccare l'icona Copilot. Dovrebbe avviarsi un menu con diverse scelte per modificare tali note, incluso un riepilogo, una riscrittura o la creazione di un elenco di cose da fare. I partecipanti al programma Microsoft 365 Insider possono scaricare e utilizzare OneNote su Windows con la versione 2404 (build 17628.20006) o successiva per verificare la nuova funzionalità. Non si sa quando questo diventerà generalmente disponibile per tutti gli utenti di OneNote.

Nelle ultime settimane, gli Insider di Microsoft 365 hanno potuto provare una serie di nuove funzioni di OneNote. Queste includono l'aggiunta di componenti Loop nell'app, insieme a un nuovo tutorial interattivo sull'inchiostro. Gli Insider possono anche provare un nuovo colore Eyedropper strumento in OneNote che supporta la creazione di penne personalizzate in qualsiasi immagine, forma o nota inchiostrata.