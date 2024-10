Microsoft 365: migliorata chat per eventi del municipio in Teams

Come ogni settimana, la Microsoft 365 Roadmap introduce interessanti aggiornamenti per le app di casa Microsoft. Una delle ultime novità riguarda l’arrivo di alcune nuove funzionalità per chattare negli eventi live del Municipio (Town Hall). Questa funzionalità verrà integrata a novembre su desktop, iOS e Android. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda Redmond: “In precedenza, in un municipio, solo i relatori e gli organizzatori potevano chattare tra loro. Con questo nuovo aggiornamento, i partecipanti, i relatori e gli organizzatori possono ora chattare insieme durante un municipio utilizzando la nuova funzionalità Event Chat. I relatori e gli organizzatori possono comunque chattare privatamente anche durante il municipio”.

A dicembre, Teams per desktop e Mac includerà alcuni miglioramenti per i collegamenti agli elenchi Microsoft. Sempre secondo l’azienda: “I link di Microsoft Lists in Teams, inclusi i collegamenti agli elementi dell'elenco e ai moduli, ora verranno visualizzati quando vengono condivisi nei messaggi di Teams, rendendoli più facili da trovare e da accedere nei messaggi di Teams e all'interno della scheda condivisa nelle chat”. Lo stesso mese, Teams otterrà su tutte le piattaforme supportate alcune nuove funzionalità di moderazione. Come riportato sulla Microsoft 365 Roadmap: “(Teams) consente ai moderatori di rispondere alle domande di partecipanti specifici senza mostrare la risposta agli altri partecipanti. Questa funzionalità può essere utile per domande delicate, richieste personali o discussioni di follow-up che non sono destinate a essere trasmesse all'intero pubblico”.

Microsoft 365: le altre novità in arrivo nei prossimi mesi

Tra le ultime novità introdotte dall’azienda di Redmond, alcune riguardano anche il client di posta Outlook. Per gli utenti che utilizzano il nuovo Outlook per Windows, a febbraio 2025 Microsoft aggiungerà alcuni miglioramenti al modulo persone. Secondo l’azienda: “Il modulo persone offre un'interfaccia contatti semplificata con una singola visualizzazione di ogni persona, collegando automaticamente i duplicati e arricchendoli con profili organizzativi”. Inoltre, a novembre, le versioni Outlook per Windows e per il Web otterranno anche quattro nuovi temi.

Infine, a dicembre, il browser web Microsoft Edge riceverà alcuni nuovi miglioramenti delle impostazioni. Come riportato sulla Microsoft 365 Roadmap: “le impostazioni di Edge stanno migrando a WebUI2 per aumentare la reattività delle pagine e introdurre una serie di piccoli aggiornamenti visivi e di contenuto per migliorare l'usabilità e l'utilità complessive. Ciò include l'ottimizzazione per una formulazione concisa delle singole impostazioni, la semplificazione del numero di pagine e la riorganizzazione del contenuto, nonché la creazione di un'interfaccia utente coesa”. La prossima settimana verranno svelate altre novità dei prodotti dell’azienda di Redmond.