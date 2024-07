Olimpiadi: proliferano le truffe online, il paradiso degli hacker

Le Olimpiadi rappresentano un evento di rilevanza globale che attira l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, questa grande visibilità offre anche un'opportunità d'oro per truffatori e hacker, che sfruttano l'occasione per ingannare e derubare gli utenti online. La società di sicurezza informatica Kaspersky ha recentemente identificato quattro principali tipologie di campagne hacker legate alle Olimpiadi.

La prima truffa comune riguarda la vendita di biglietti falsi. I truffatori offrono biglietti per gli eventi olimpici, che però si rivelano contraffatti. Le vittime, allettate dalla possibilità di assistere alle gare, compilano moduli con i loro dati personali e trasferiscono denaro ai malintenzionati, ricevendo in cambio biglietti inutili o, peggio, non ricevendo nulla e vedendo i loro dati venduti sul dark web.

Un altro stratagemma sfruttato dai truffatori sono i premi aziendali falsi. I criminali creano siti web o pagine sui social media che imitano quelli di aziende reali, promettendo biglietti, prodotti o altri omaggi in cambio di informazioni personali. Una volta raccolti i dati, li utilizzano per scopi fraudolenti o li vendono al miglior offerente.

Occhio ai siti web di e-commerce...

Un'ulteriore minaccia è rappresentata dai siti web di e-commerce fraudolenti, che vendono prodotti a tema olimpico, come magliette, accessori e souvenir, a prezzi molto bassi. Questi siti sono spesso creati per rubare i dati delle carte di credito degli utenti o per inviare loro prodotti di bassa qualità o addirittura contraffatti.

Infine, i truffatori sfruttano l'interesse per le Olimpiadi per diffondere false offerte di telefonia mobile, come pacchetti dati gratuiti da utilizzare in Francia durante l'evento. Cliccando su queste offerte, gli utenti vengono indirizzati a siti web dannosi che rubano i loro dati personali o li infettano con malware.

Per proteggersi, è fondamentale acquistare i biglietti solo dai canali ufficiali e verificare sempre l'autenticità dei siti web prima di inserire dati personali. È importante fare attenzione alle offerte che sembrano troppo belle per essere vere e installare un software di sicurezza affidabile. Inoltre, mantenere aggiornati i propri software con le ultime patch di sicurezza è essenziale.