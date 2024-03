OGGI il Mouse da gaming Logitech lo paghi la META': applica il MEGA COUPON Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi farti scappare l'opportunità di acquistare il Mouse da Gaming Logitech G G502 a metà prezzo! Oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 83 euro grazie ad un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo a casa tua domani stesso. Cosa aspetti? Un'occasione del genere è irripetibile!

Mouse da Gaming Logitech G G502: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da Gaming Logitech G G502 è un vero e proprio must-have per gli appassionati di videogiochi.

Il dispositivo è dotato di frequenza di aggiornamento di livello professionale di 1 ms che offre prestazioni e libertà di movimento, senza compromessi in termini di peso, durata della batteria o latenza.

Il sensore HERO offre prestazioni da gamer professionista, con un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI e prestazioni pixel con assenza di smoothing o lag.

Dispone di 11 pulsanti principali dotati di sistema di tensionamento meccanico per comandi rapidi e precisi. In più è possibile personalizzare i tasti di scelta rapida e macro per ogni gioco e app.

Puoi anche personalizzare il bilanciamento del tuo mouse gaming RGB con sei pesi regolabili per il tracciamento, il movimento e il targeting dei pixel ottimale così da rendere super fluide tutte le tue sessioni di gioco.

La compatibilità del dispositivo è universale: puoi utilizzarlo con Windows 7 o versioni successive, macOS 10.11 o versioni successive e ChromeOS.

Il Mouse da Gaming Logitech G G502 oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 83 euro grazie ad un mega sconto del 50%. Approfittane il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

