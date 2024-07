Office: utenti colpiti da errori di aggiornamento "30088-27"

Nell'ultimo mese, gli utenti di Microsoft 365 e Microsoft Office hanno riscontrato errori "30088-27" durante il tentativo di aggiornare l'applicazione. Sulla base di segnalazioni diffuse dagli utenti, i problemi di aggiornamento affliggono gli utenti di Microsoft 365 e coloro che utilizzano le versioni Click-To-Run (C2R) di Office 2016, 2019 e 2021. Come si legge nell’avviso dell’errore: “qualcosa è andato storto. Siamo spiacenti, abbiamo riscontrato un problema durante la ricerca degli aggiornamenti. Controlla la connessione di rete e riprova più tardi”. Alcuni utenti interessati riferiscono di essere stati informati dal supporto Microsoft che questo problema influisce anche sull'ultima versione di Office, versione 2406 (build 17726.20126). Un moderatore della community Microsoft ha consigliato agli utenti di ripristinare la versione precedente e di disattivare gli aggiornamenti automatici fino alla prossima versione Office.

Come riferito da un moderatore dell’azienda di Redmond: "i motivi di rete sono stati esclusi come possibili cause. Questo problema è ora diventato un argomento caldo nella community. In altri thread, alcuni utenti hanno menzionato che questo problema si è verificato dopo l'aggiornamento alla versione di Office 17726.20126. Il problema si risolve disabilitando gli aggiornamenti e ripristinando la versione di Office".

Office: come risolvere temporaneamente gli errori di Office

Per risolvere il problema, gli utenti devono in primis aprire il prompt dei comandi, in modalità "Esegui come amministratore". Successivamente, basterà incollare i seguenti comandi nella finestra del prompt dei comandi e premere Invio dopo ciascuno: “cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun” e “officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17628.20164”. Dopo essere tornati alla versione precedente, è possibile disabilitare gli aggiornamenti accedendo a File e poi Account. Fatto ciò, basterà selezionare "Disabilita aggiornamento" in "Opzioni di aggiornamento".

Microsoft non ha ancora chiarito quali sia la causa di questi problemi. Due mesi fa, la società ha anche condiviso una soluzione temporanea per un problema noto che impediva ai clienti di Microsoft 365 di rispondere alle e-mail crittografate tramite il client desktop Outlook. Di recente, Redmond ha anche ripristinato una correzione per un problema di Outlook causato dagli aggiornamenti di sicurezza di Outlook Desktop di dicembre. Questi attivavano avvisi di sicurezza errati all'apertura di file di calendario ICS, un altro problema noto che causava l'interruzione della sincronizzazione dei client desktop di Outlook con i server di posta elettronica tramite Exchange ActiveSync. Inoltre, è stato risolto un bug che causava problemi di connessione per gli utenti di Outlook.com sia sui client di posta elettronica desktop che mobili.