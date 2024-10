Office: funzionalità Draw and Hold in arrivo su Excel e PowerPoint

L'anno scorso, OneNote ha ricevuto una bella funzionalità (in seguito è arrivata su Word) che ha permesso agli utenti PC con computer touch-enabled che supportano gli stilo di disegnare linee e forme perfette con il gesto Draw and Hold (letteralmente “disegna e tieni premuto”). In poche parole, consente di disegnare una forma libera e quindi tenere la penna in modo che OneNote riconosca la forma e la raddrizzi. Ora, questa funzionalità sta arrivando in più app di Office, come Excel e PowerPoint. Sebbene Excel non sia la prima app Office che viene in mente quando si sente parlare di disegno con una stylo, questa offre comunque ampi strumenti per lavorare con forme e linee. Pertanto, Microsoft consentirà presto agli utenti di usare Draw and Hold per fogli di calcolo più ordinati. Inoltre, tale funzionalità è una gradita aggiunta a PowerPoint, dove disegni e forme sono più comuni.

Office: come utilizzare Draw and Holds u Excel e PowerPoint

Questa nuova funzionalità delle app Office è molto semplice da utilizzare. Come ricorda la stessa azienda di Redmond, in primis bisognerà aprire un foglio di lavoro Excel o una presentazione PowerPoint nuovi o esistenti. In seguito, utilizzando un singolo tratto, è necessario tracciare una linea, una freccia o una forma “a mano” sulla pagina con la propria stylo. A questo punto basterà soltanto tenere la penna ferma per alcuni millisecondi. La funzionalità convertirà l’immagine, trasformandola in una versione più ordinata del tratto disegnato.

Draw and Hold supporta diverse forme. Queste includono cerchio, ellisse, triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, pentagono ed esagono. Dopo aver raddrizzato una forma, Excel e PowerPoint permettono anche di spostarla, ridimensionarla, ruotarla o lasciarla così com'è. Microsoft afferma che questa funzionalità Office è ora in fase di distribuzione per gli utenti del canale Beta con Office versione 2410 (build 18108.20000) o successiva. Come al solito, le novità vengono distribuite gradualmente per garantire stabilità ed evitare bug. Ciò significa che il rilascio di Draw and Hold potrebbe anche avvenire nei prossimi giorni.