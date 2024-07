Office: aziende potranno aggiungere filigrane dinamiche per app

Microsoft ha annunciato un nuovo modo per proteggere i documenti realizzati tramite le app Office (ovvero Word, Excel e PowerPoint) con un metodo avanzato di watermark. In un post sul sito Microsoft 365 Insider, la società ha annunciato quella che chiama “filigrana dinamica” per le sue app Word, Excel e PowerPoint per Windows, macOS e web. La funzionalità è pensata appositamente per le aziende che hanno acquistato una licenza per le etichette di riservatezza in Microsoft 365.

Il post sul blog afferma che le etichette di riservatezza sui documenti Office possono aiutare a limitare chi ha accesso a questi file. Tuttavia, non impediscono agli utenti di effettuare screenshot di questi file dallo schermo di un computer o di condividere una presentazione con qualcuno online. L’azienda di Redmond ha poi aggiunto che “questa scappatoia rappresenta un modo semplice per aggirare le protezioni che le etichette di riservatezza impongono su un documento. La filigrana dinamica può essere un'arma potente per combattere questo tipo di perdite”.

Office: come funzionano le filigrane dinamiche su Word, Excel e PowerPoint

Questa nuova funzionalità aggiunge una filigrana ogni volta che un'etichetta di riservatezza viene inserita in un documento Word, Excel o PowerPoint. Come ricorda ancora Microsoft: “quando apri un file protetto con un'etichetta di riservatezza in cui è abilitata l'impostazione di filigrana dinamica, vedrai filigrane affiancate sovrapposte al contenuto del file. Queste filigrane conterranno l'indirizzo e-mail dell'account che stai utilizzando per visualizzare il file”. Gli utenti potranno comunque leggere, modificare un documento Office con filigrane dinamiche e collaborare con altri utenti. Tuttavia, ma non sarà possibile rimuovere il watermark a meno che non vengano concesse autorizzazioni speciali per farlo. Chiunque tenti di accedere a un file con watermark dinamici in versioni Microsoft 365 che non supportano la funzionalità vedrà un messaggio di "accesso negato".

La funzionalità è attualmente presente sulle versioni web di queste app Office. Inoltre, è disponibile anche per gli utenti di Current Channel Preview che dispongono di Windows versione 2408 (build 17425.20046) o successiva e su macOS versione 16.87 (build 24070110) o successiva. Ad oggi non è chiaro quando tale funzionalità raggiungerà la disponibilità generale.