Word per iOS potrà presto convertire file PDF in documenti Word

Microsoft offre ai membri del programma Microsoft 365 Insider che possiedono anche iPhone e iPad una nuova funzionalità da testare. Quest’ultimi possono infatti utilizzare l'app Word per iOS per aprire e convertire file PDF in documenti Word. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l'azienda ha spiegato il motivo per cui viene introdotta questa nuova funzionalità. Secondo Microsoft: “ci sono circa 2,5 trilioni di PDF in circolazione sul web e sulle piattaforme mobili. Nonostante sia il metodo preferito per condividere le informazioni, gestirle può essere caotico. Spesso è necessario passare da un'applicazione all'altra per visualizzare, modificare, firmare, stampare o trasformare i PDF, con il risultato di un'esperienza utente frammentata, aumento delle spese e potenziali vulnerabilità della sicurezza”.

Word per iOS: come convertire un PDF in Word

I membri del programma Insider con un dispositivo iOS possono iniziare a utilizzare questa funzionalità prima aprendo un PDF con l'app File iOS. Quindi, possono toccare l'icona Condividi disponibile nell'angolo in basso a sinistra dello schermo dell'iPhone o dell'iPad. Successivamente, gli utenti possono toccare Apri nell'app Word per iOS. Fatto ciò, si dovrà selezionare la nuova opzione Converti in Docx nella parte inferiore del display per trasformarlo in un documento Word che possono modificare nell'app. Oltre alla conversione di file da PDF a Word, l'app Word per iOS può essere utilizzata per cercare contenuti nel file PDF. Basterà soltanto toccare l'icona Cerca nella parte superiore dello schermo. Se si desidera salvare il file in cloud, è possibile toccare l'icona del menu ("...") e toccare Salva con nome. Fatto ciò, selezionare e toccare il servizio cloud e toccare ancora Salva.

Infine, l'app Word per iOS consente di condividere un file PDF con altri toccando l'icona Condividi, nella parte superiore dello schermo. Gli utenti possono quindi aggiungere l'indirizzo e-mail della persona con cui si desideri condividere il file e toccare Invia per finalizzare l’operazione. Gli utenti Microsoft 365 Insider che utilizzano la versione 2.86 (build 24051517) o successiva possono provare le nuove funzionalità PDF nell'app Word per iOS. Tuttavia, ad oggi non è chiaro quando questa funzionalità sarà resa generalmente disponibile.