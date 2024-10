Office: arriva supporto Handoff su Mac, iPhone e iPad

Buone notizie per gli utenti che utilizzano le app Office su dispositivi Apple. Nelle scorse ore, Microsoft ha rivelato di aver aggiunto la funzionalità Handoff di Apple per Word, Excel e PowerPoint su Mac, iPhone e iPad. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l'azienda ha dichiarato: “Handoff è una funzionalità Apple che consente di continuare a lavorare sui contenuti mentre si passa da un dispositivo Apple a un altro. Ad esempio, se si sta lavorando a una presentazione PowerPoint sul proprio iPhone e si desidera passare al Mac, Handoff lo rende possibile con un paio di clic”. Il post afferma che questa funzionalità è abilitata per chiunque utilizzi le app di Office su dispositivi supportati con lo stesso account ID Apple. Inoltre, qualsiasi documento che si desidera modificare su Mac, iPhone e iPad deve essere archiviato nel cloud, in OneDrive o SharePoint.

Office: come utilizzare la funzionalità Handoff di Apple

Utilizzare tale funzione è molto semplice. In primis bisogna avviare un’app come Word, Excel o PowerPoint su uno dei propri dispositivi Apple supportati e aprire il documento nell'applicazione. Fatto ciò, basterà avvicinare il proprio Mac, iPhone o iPad a un dispositivo su cui si desideri continuare a lavorare sull'app. A questo punto si dovrebbe poter visualizzare il Dock sul proprio Mac o iPad, o l'app switcher sul proprio iPhone. Gli utenti possono effettuare tale passaggio tra i vari device cliccando o toccando l'app selezionata, in modo da aprire lo stesso file anche sugli altri dispositivi. Come accennato, una volta aperto, gli utenti potranno lavorare sul documento e ogni modifica verrà salvata anche in tutti i dispositivi collegati.

La funzionalità Handoff per le app Office (Word, PowerPoint ed Excel) sui dispositivi Apple è ora disponibile su iOS versione 2.89 (Build 24090210) o successiva e per macOS versione 16.89 (Build 24091630) o successiva. L’azienda di Redmond sottolinea che questa funzionalità non è disponibile su Apple Watch.