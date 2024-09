Office: aggiunte nuove funzionalità Copilot alle app della suite

Microsoft ha aggiunto il supporto Copilot per le sue varie app di produttività di Office da un po' di tempo. Oggi, l'azienda ha annunciato diverse nuove aggiunte a software come Excel, PowerPoint e altro ancora. In un post del blog, Microsoft ha annunciato che il supporto per l'utilizzo di Python nel foglio di calcolo Excel è finalmente disponibile al pubblico, più di un anno dopo essere stato aggiunto per la prima volta agli utenti di Microsoft 365 Insider. Inoltre, Microsoft ha lanciato l'anteprima pubblica precedentemente annunciata di Copilot in Excel con Python. Secondo l’azienda: “ora, chiunque può lavorare con Copilot per condurre analisi avanzate come previsioni, analisi dei rischi, apprendimento automatico e visualizzazione di dati complessi, il tutto utilizzando il linguaggio naturale, senza bisogno di codifica. È come aggiungere un analista di dati esperto al team”.

Office: le novità per PowerPoint e Outlook

Le persone che utilizzano l'app di presentazione PowerPoint possono ora accedere a Copilot per quello che Microsoft chiama Narrative Builder. Gli utenti possono digitare prompt di testo in Copilot con PowerPoint e da ciò verrà generata una bozza di schema basata su tali prompt. L'azienda sta anche aggiungendo Brand Manager a PowerPoint, che consentirà ai dipendenti di un'azienda di ottenere risorse del marchio dall'azienda da aggiungere alla presentazione.

Per gli utenti che utilizzano l’app di posta elettronica di Outlook, Microsoft ha annunciato Prioritize My Inbox. Con questa funzionalità, Outlook utilizzerà Copilot per aiutare gli utenti a raggiungere più rapidamente le e-mail a cui devono accedere. Come riportato ancora sul blog: “Copilot genera automaticamente un riepilogo conciso di ogni e-mail e include il motivo per cui ha dato priorità al messaggio insieme alle informazioni principali. E presto, sarai in grado di insegnare a Copilot gli argomenti, le parole chiave o le persone specifiche che sono importanti per te, assicurandoti che tali e-mail siano contrassegnate come ad alta priorità”. Nei prossimi mesi è probabile che l’azienda di Redmond rilasci altre funzionalità AI dedicate alle app della suite Office.