OFFERTISSIMA per le CUFFIE DA GAMING Turtle Beach Stealth 600 gen 2 MAX!

L'audio è senza dubbio una delle parti fondamentali per i videogiocatori, soprattutto se stiamo parlando di coloro che vogliono giocare a livello competitivo, dove ogni singola vibrazione può essere decisiva. Ebbene, una cuffia ESAGERATA è ora in offerta su Amazon, e stiamo parlando niente meno che di un marchio leader: Turtle Beach.

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon le cuffie Turtle Beach Stealth 600 gen 2 MAX a soli 79,98€, con uno sconto del 33%, che ti farà risparmiare la bellezza di 40€ sul totale!

La cuffia migliore PER TUTTI!

Stiamo parlando di una delle eccellenze del settore, che può vantare anche la compatibilità totale delle varie piattaforme, con licenza ufficiale da Microsoft per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X e Xbox One S e con un interruttore sul trasmettitore. Inoltre le Stealth 600 Gen 2 MAX sono compatibili in modalità wireless con le console PS5, PS4, PS4 Pro e con Nintendo Switch e PC.

Queste Turtle Beach Stealth 600 vantano inoltre più di 48 ore di autonomia, ricarica rapida, e un suono surround immersivo con Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone e Sony 3D Audio per PS5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.