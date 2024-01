OFFERTISSIMA per l'Apple iPhone 13 Pro ricondizionato su Amazon

Se vuoi passare a un iPhone senza sborsare i prezzi molto alti come spesso accade per i prodotti della Casa della Mela, ci sono delle OTTIME occasioni come quella di oggi comparsa su Amazon, che ti permetterà di acquistare a un costo molto più permissivo un iPhone 13 Pro ricondizionato da 128GB.

Ebbene, con pochi click potrai acquistare in offerta su Amazon l'Apple iPhone 13 Pro ricondizionato a soli 617,99€, con uno sconto del 12% sul totale che ti farà risparmiare ben 89€! Un'offerta davvero niente male!

Un iPhone a un prezzo incredibile!

Come da copertina, questo prodotto è ricondizionato, quindi tramite gli accurati controlli di Amazon questo prodotto è stato valutato come in "condizioni eccellenti". Questo significa che l'iPhone in questione è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati, e potrai stare sereno sul funzionamento.

L'Apple iPhone 13 Pro di cui parliamo sfrutta la tecnologia 5G, ha una capacità di 128GB, e sfrutta iOS 15 come sistema operativo di base. La fotocamera posteriore vanta ben 12 MP. Ti ricordiamo infine che verrà fornito con uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica.

