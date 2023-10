Offerte luce e gas di Alperia: risparmia dopo la Fine della Maggior Tutela

I pochi mesi che ci separano dalla cessazione del mercato di Maggior Tutela significano che il Governo ha deciso di non estendere ulteriormente il mercato tutelato, che si concluderà nel 2024.

Per chi si trova ancora in questo regime, ma anche per coloro che hanno già optato per il Mercato Libero, diventa ora indispensabile cercare tariffe più vantaggiose sia per la luce che per il gas, con lo scopo di abbassare le spese.

Alperia offre la soluzione. Si tratta di una delle principali aziende energetiche italiane, che offre delle tariffe che assicurano l'accesso diretto ai prezzi all'ingrosso per l'energia, privo di sovrapprezzo per l'elettricità e una lieve maggiorazione per il gas (0,13 €/Smc).

Alperia offre un'offerta "ibrida" di luce con 100 kWh inclusi al prezzo di 0,14264 €/kWh con un accesso aggiuntivo al prezzo PUN maggiorato di 0,0495 €/kWh.

L'attivazione è gratuita e si può eseguire rapidamente online sul sito ufficiale di Alperia. Ulteriori informazioni sono reperibili tramite il link sottostante.

Attiva la fornitura gas e luce di Alperia

Le migliori offerte Alperia per dire addio alla Maggior Tutela

Alperia offre tre diverse tariffe per aiutare a tagliare i costi relativi all'energia: due per l'elettricità e una per il gas.

A partire da un canone annuo di 70 euro, c’è la tariffa indicizzata al PUN. Invece, con canone di 120 euro all'anno è possibile scegliere una tariffa "ibrida" composta da 100 kWh al mese a 0,14254 €/kWh, con una maggiorazione di 0,0495 €/kWh legata al PUN.

Alperia offre un'ottima tariffa per la fornitura di gas naturale. Si tratta di una tariffa indicizzata al PSV con maggiorazione di 0,13 €/Smc e un costo di 90 euro all'anno.

Si può attivare in modalità online e i dettagli sono disponibili all’interno del sito web. Passa ad Alperia per dire subito addio al mercato di Maggior Tutela.

