Offerte Black Friday: ASUS TUF Gaming RTX 3070 V2 ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Come tutte le altre GPU recenti, la GeForce RTX 3070 di Nvidia continua ad essere molto ricercata, sia dai giocatori che dai miners. In questo caso parliamo della versione TUF Gaming OC da 8 GB che aggiunge un interruttore nella parte superiore della scheda che può switchare tra le modalità "silenzioso" e "prestazioni".

La modalità OC ha un boost clock di 1845 MHz, rispetto a 1815 MHz nella modalità di gioco predefinita e 1785 MHz in modalità silenziosa. Tuttavia, puoi utilizzare la modalità OC solo se installi il software Asus GPU Tweak II, altrimenti verrà impostato un clock standard.

La maggior parte delle persone non noterà la differenza in entrambi i casi, ma ridurre il consumo energetico di 25 W e abbassare leggermente le temperature è la prerogativa di ogni utente. Il design dell'RTX 3070 TUF è quasi identico a quello dell'Asus RTX 3080 TUF, con alcune piccole modifiche. La 3070 ha le stesse dimensioni delle più potenti 3080 e 3090, ma pesa circa 300 g in meno. Questo perché il dissipatore di calore non è così ingombrante. L'aspetto generale è quasi lo stesso anche dei modelli Asus TUF di fascia alta, anche se ci sono alcune piccole differenze nella piastra posteriore.

La 3070 ha un TGP (Total Graphics Power) ufficiale di 220W, Asus non elenca esplicitamente un TGP e consiglia invece un alimentatore da almeno 750W. Richiede ancora due connettori di alimentazione a 8 pin, proprio come le varianti 3080 e 3090. Sulla base dei test, sarà difficile spingere la scheda oltre i 300 W e una configurazione a 8 pin più 6 pin sarebbe stata sufficiente, ma probabilmente è stato più semplice mantenere le doppie connessioni a 8 pin utilizzate su altri modelli.

Presente l'illuminazione RGB, ma è molto modesta rispetto ad altre GPU. Il logo TUF sulla parte superiore della scheda si illumina e c'è una piccola striscia RGB sul bordo anteriore della scheda (collegata alle stesse luci del logo). Naturalmente, i modelli Strix costano di più rispetto ai modelli TUF, con overclock di fabbrica leggermente superiori e un migliore raffreddamento oltre all'illuminazione RGB aggiuntiva.

