GeForce RTX 3060 V2 OC Edition a prezzo WOW, 147€ in MENO

Finalmente dopo diverso tempo il mercato delle schede grafiche sta tornando a dei livelli umani. In questo momento puoi fare un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la GeForce RTX 3060 V2 OC Edition a soli 385,29 euro, anziché 532,50 euro.

Questo ribasso del 28% ti permette di risparmiare più di 147 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non c'è dubbio, questa è una delle schede grafiche con il rapporto qualità prezzo migliore che potrai trovare. Con questo sconto poi, non c'è da guardarsi intorno.

GeForce RTX 3060 V2 OC Edition: una bomba a prezzo mini

Con la scheda grafica GeForce RTX 3060 i tuoi giochi prenderanno il volo. Potrai tranquillamente giocare ai titoli più recenti mettendo tutto a ultra senza problemi di lag o FPS bassi. Inoltre, grazie alle due ventole che si attivano in base al calore della GPU, avrai un'ottima dissipazione con molto meno rumore. Possiede 3 DisplayPort 1.4a e un ingresso HDMI 2.1 che ti consentono quindi di usare fino a 4 monitor contemporaneamente.

È dotata di una piastra posteriore in alluminio che protegge il circuito stampato e aumenta la robustezza. Anche il supporto di montaggio è rinforzato da una lega in acciaio inox 304. I suoi 12 GB di RAM garantiscono una velocità non indifferente. Inoltre questa è l'edizione overclock, che ti permette quindi di modificare la frequenza di clock da 1837 MHz a 1867 MHz. Essendo già testato di fabbrica non avrai nessun tipo di problema e darai una spinta in più ai videogiochi che richiedono maggiori prestazioni.

Approfitta anche tu di questa super offerta, ma fai presto perché è difficile che duri ancora molto. Quindi vai ora su Amazon e acquista la tua GeForce RTX 3060 V2 OC Edition a soli 385,29 euro, anziché 532,50 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.