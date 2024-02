Offerta speciale PrivateVPN: 24 mesi extra gratuiti con l'abbonamento annuale

Squillino le trombe: è arrivata l'offerta speciale da parte di PrivateVPN: 36 mesi di abbonamento al servizio VPN scontati dell'85%. L’aspetto eclatante di questa promo è che 24 mesi sono gratuiti!

Abbonarsi a questa VPN non è soltanto conveniente a livello di prezzo, ma è soprattutto essenziale se vuoi mettere in sicurezza la tua privacy online in una cassaforte inattaccabile.

Cosa la rende così speciale? Innanzitutto, la sua sicurezza avanzata, resa tale dalla crittografia militare a 2048 bit. Praticamente, nessuno potrà mai spiare le tue attività online.

L’infrastruttura potente e vasta del servizio assicura velocità massime senza limitazioni di larghezza di banda. Inoltre, con la politica di no log, l’azienda non memorizzerà mai i tuoi dati di navigazione, che rimarranno quindi anonimi.

PrivateVPN: protezione completa per famiglia e dispositivi

PrivateVPN consente di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente, così potrai proteggere tutti i dispositivi in tuo possesso o quelli dei membri della tua famiglia.

La sicurezza dalle falle IPv6 mette in sicurezza la tua identità, anche se la VPN dovesse all’improvviso disconnettersi

L’ampia rete di server copre fino a 63 Paesi in tutto il mondo, consentendoti di accedere a contenuti bloccati geograficamente, ovunque tu sia e senza alcuna limitazione. Inoltre, se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, potrai attivare la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Perché continuare a mettere a rischio la tua privacy online? Scegli oggi stesso PrivateVPN per porre fine al furto continuo dei tuoi dati di navigazione. Se vuoi approfittare dell'85% di sconto e dei 24 mesi extra, devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento annuale.

